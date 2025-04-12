Отнятое детство и война: история ветерана Алексея Ягупы из Гагры
© Sputnik / Томас ТхайцукВетеран ВОВ Алексей Ягупа
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ягупа был призван на службу в Красную армию, когда ему было 17 лет.
О том, как Ягупе и его семье приходилось прятаться от нацистов, какую задачу он выполнял в армии, как попал в Абхазию и почему решил остаться здесь навсегда, читайте в материале Sputnik.
Не детское время
Алексей Ягупа родился в украинском селе Слобода Сумской области в 1926 году в семье крестьян. С начала Великой Отечественной войны эта местность была оккупирована, ее освободили в 1943 году.
По воспоминаниям ветерана, родители пытались прятать своих детей от нацистов. Те рыскали по селам в поисках мужчин и детей для дальнейшей их отправки в Германию – им нужна была рабочая сила.
"Они ловили крестьян и отправляли в Германию, но каких-то случаев издевательств я не замечал. Еды не хватало, помню, спасал огород. Основное пропитание получали в период войны только оттуда. Хватало с трудом, кое-как, но выживали", – поделился Ягупа.
В семье Ягупы было пятеро детей – три брата и две сестры. Дети спасались от "охотников" в военной форме то на чердаках, то в полях, то в стогах сена.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Медали Алексея Ягупы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Медали Алексея Ягупы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Медали Алексея Ягупы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Медали Алексея Ягупы
© Sputnik / Томас ТхайцукВетеран ВОВ Алексей Ягупа
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ветеран ВОВ Алексей Ягупа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Удостоверение Алексея Ягупы
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Удостоверение Алексея Ягупы
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Медали Алексея Ягупы
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Медали Алексея Ягупы
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ветеран ВОВ Алексей Ягупа
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Удостоверение Алексея Ягупы
Старший брат Алексея Георгий и глава семейства Александр пошли на войну. В силу преклонного возраста Александр не мог противостоять нацистам с оружием в руках и был сапожником. Георгий же прошел всю войну и вернулся домой с медалями и орденами. Но во время боевых действий, очень долгое время, о нем ничего не было известно.
Алексею Ягупе было неполных 18 лет, когда его призвали в армию. Он служил и параллельно учился. Ему поручили сопровождать бойцов на фронт.
"Я около семи или восьми раз отвозил солдат на передовую. Путь был через Польшу в Германию. Железная дорога шла через ущелье – и там горы, и там горы. Мы не целыми эшелонами, мы группами ездили. Обстреливали нас, но, слава богу, все кончилось благополучно", – вспоминает он.
Ветеран признался, ему повезло – во время войны обошлось без личных трагедий. Никто из близких ему людей не погиб в боях, самому Ягупе удалось избежать ранений, а День Победы для него стал одним из самых радостных событий в жизни.
Впервые в Абхазии
Вскоре после победы Алексея Ягупу перевели в Абхазию, о которой он до того дня даже не слышал.
По его словам, служил он в некой секретной организации, которая занималась научными исследованиями и строительством. Он окончил курсы бухгалтеров и стал работать по специальности. В 1956 году его назначили главным бухгалтером.
Ветеран вспомнил, что сначала его организация базировалась в поселке Агудзера, где было около одного полка солдат, военнопленные и заключенные. Позже ее перевели в Пицунду.
"Будучи военным, я занимал еще гражданскую должность. Мне платили оклад как гражданскому. У меня не было причины искать другую работу, потому что были приличные условия работы и зарплата. Климат здесь отличный. Менять климат никакой нужды не было", – объяснил он.
Алексей Ягупа женился в 1953 году на девушке из своего же села Таисии Постоленко, которую он знал с детства. У них родилась дочь Наталья.
Многоквартирный дом, в который они въехали в 1961 году, расположен в Жоэкварском ущелье Гагры. Ягупа подчеркнул, что это двухэтажное здание для энергетиков и сотрудников санатория "Украина" он построил своими руками вместе с товарищами – всего их было 12 человек.
Жена Алексея Ягупы ушла из жизни 20 лет назад. Их дочь долгие жила на Украине, и не так давно переехала к отцу в Абхазию. С тех пор ветеран Великой Отечественной войны не одинок.