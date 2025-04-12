https://sputnik-abkhazia.ru/20250412/otnyatoe-detstvo-i-voyna-istoriya-veterana-alekseya-yagupy-iz-gagry-1054437775.html

Отнятое детство и война: история ветерана Алексея Ягупы из Гагры

Отнятое детство и война: история ветерана Алексея Ягупы из Гагры

Sputnik Абхазия

Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ягупа был призван на службу в Красную армию, когда ему было 17 лет. 12.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-12T17:00+0300

2025-04-12T17:00+0300

2025-04-12T17:00+0300

великая победа — 80

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война

лица победы

история

абхазия

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О том, как Ягупе и его семье приходилось прятаться от нацистов, какую задачу он выполнял в армии, как попал в Абхазию и почему решил остаться здесь навсегда, читайте в материале Sputnik.Не детское времяАлексей Ягупа родился в украинском селе Слобода Сумской области в 1926 году в семье крестьян. С начала Великой Отечественной войны эта местность была оккупирована, ее освободили в 1943 году.По воспоминаниям ветерана, родители пытались прятать своих детей от нацистов. Те рыскали по селам в поисках мужчин и детей для дальнейшей их отправки в Германию – им нужна была рабочая сила.В семье Ягупы было пятеро детей – три брата и две сестры. Дети спасались от "охотников" в военной форме то на чердаках, то в полях, то в стогах сена.Старший брат Алексея Георгий и глава семейства Александр пошли на войну. В силу преклонного возраста Александр не мог противостоять нацистам с оружием в руках и был сапожником. Георгий же прошел всю войну и вернулся домой с медалями и орденами. Но во время боевых действий, очень долгое время, о нем ничего не было известно.Алексею Ягупе было неполных 18 лет, когда его призвали в армию. Он служил и параллельно учился. Ему поручили сопровождать бойцов на фронт."Я около семи или восьми раз отвозил солдат на передовую. Путь был через Польшу в Германию. Железная дорога шла через ущелье – и там горы, и там горы. Мы не целыми эшелонами, мы группами ездили. Обстреливали нас, но, слава богу, все кончилось благополучно", – вспоминает он.Ветеран признался, ему повезло – во время войны обошлось без личных трагедий. Никто из близких ему людей не погиб в боях, самому Ягупе удалось избежать ранений, а День Победы для него стал одним из самых радостных событий в жизни.Впервые в АбхазииВскоре после победы Алексея Ягупу перевели в Абхазию, о которой он до того дня даже не слышал.По его словам, служил он в некой секретной организации, которая занималась научными исследованиями и строительством. Он окончил курсы бухгалтеров и стал работать по специальности. В 1956 году его назначили главным бухгалтером.Ветеран вспомнил, что сначала его организация базировалась в поселке Агудзера, где было около одного полка солдат, военнопленные и заключенные. Позже ее перевели в Пицунду.Алексей Ягупа женился в 1953 году на девушке из своего же села Таисии Постоленко, которую он знал с детства. У них родилась дочь Наталья.Многоквартирный дом, в который они въехали в 1961 году, расположен в Жоэкварском ущелье Гагры. Ягупа подчеркнул, что это двухэтажное здание для энергетиков и сотрудников санатория "Украина" он построил своими руками вместе с товарищами – всего их было 12 человек.Жена Алексея Ягупы ушла из жизни 20 лет назад. Их дочь долгие жила на Украине, и не так давно переехала к отцу в Абхазию. С тех пор ветеран Великой Отечественной войны не одинок.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250411/geroinya-v-belom-khalate-istoriya-veterana-velikoy-voyny-klavdii-pukhovoy-iz-gagry-1054437169.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250409/zaschitnik-kavkaza-o-voennom-puti-veterana-velikoy-otechestvennoy-rasima-otyrba-1054401631.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, лица победы, история, абхазия