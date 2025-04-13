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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 апреля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 13.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-13T18:35+0300

2025-04-13T18:35+0300

2025-04-13T18:35+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. В понедельник, 14 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью местами дождь разной интенсивности, гроза, туман, днем без осадков. Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +8°С до +13°С. Температура морской воды +11°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии