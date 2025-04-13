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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 апреля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 13.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-13T18:35+0300
2025-04-13T18:35+0300
2025-04-13T18:35+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. В понедельник, 14 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью местами дождь разной интенсивности, гроза, туман, днем без осадков. Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +8°С до +13°С. Температура морской воды +11°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 апреля
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 13 апр - Sputnik. В понедельник, 14 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью местами дождь разной интенсивности, гроза, туман, днем без осадков.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.