https://sputnik-abkhazia.ru/20250413/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-elizavetovka-v-dnr-1054462407.html

Российские войска освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР

Sputnik Абхазия

Суточные потери ВСУ превысили 1200 человек, следует из сводки Министерства обороны России. 13.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-13T13:13+0300

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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР, сообщили в Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены инфраструктура военного аэродрома, место хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, центр подготовки операторов БпЛА, место размещения оперативно-тактических ракет, пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 141 районе. Средствами ПВО сбиты украинский самолет F-16, 8 управляемых авиабомб JDAM, 7 снарядов HIMARS, 207 беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 51 335 беспилотников, 601 ЗРК, 22 817 танков и других боевых бронированных машин, 1 535 боевых машин РСЗО, 23 556 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 048 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250410/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-zhuravka-v-sumskoy-oblasti-1054420305.html

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