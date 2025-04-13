https://sputnik-abkhazia.ru/20250413/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-elizavetovka-v-dnr-1054462407.html
Российские войска освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР
Sputnik Абхазия
Суточные потери ВСУ превысили 1200 человек, следует из сводки Министерства обороны России. 13.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-13T13:13+0300
2025-04-13T13:13+0300
2025-04-13T13:13+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
донбасс
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1f/1054284489_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ec4691b80f30c40568d440027f80c72.jpg
СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР, сообщили в Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены инфраструктура военного аэродрома, место хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, центр подготовки операторов БпЛА, место размещения оперативно-тактических ракет, пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 141 районе. Средствами ПВО сбиты украинский самолет F-16, 8 управляемых авиабомб JDAM, 7 снарядов HIMARS, 207 беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 51 335 беспилотников, 601 ЗРК, 22 817 танков и других боевых бронированных машин, 1 535 боевых машин РСЗО, 23 556 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 048 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250410/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-zhuravka-v-sumskoy-oblasti-1054420305.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1f/1054284489_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_2e69e117cc3c1394acd6359d69142105.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР
Суточные потери ВСУ превысили 1200 человек, следует из сводки Министерства обороны России.
СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики", - говорится в публикации.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены инфраструктура военного аэродрома, место хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, центр подготовки операторов БпЛА, место размещения оперативно-тактических ракет, пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 141 районе.
Средствами ПВО сбиты украинский самолет F-16, 8 управляемых авиабомб JDAM, 7 снарядов HIMARS, 207 беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 51 335 беспилотников, 601 ЗРК, 22 817 танков и других боевых бронированных машин, 1 535 боевых машин РСЗО, 23 556 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 048 единиц специальной военной автомобильной техники.