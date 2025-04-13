https://sputnik-abkhazia.ru/20250413/zemletryasenie-proizoshlo-v-tadzhikistane-1054461866.html

Землетрясение произошло в Таджикистане

Землетрясение произошло в Таджикистане

Sputnik Абхазия

По предварительным данным, пострадали 17 жилых домов и одна школа. 13.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-13T09:30+0300

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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Землетрясение произошло в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Эпицентр находился примерно в 170 км к юго-востоку от города Худжанд с населением более 198 тысяч человек. По предварительным данным, частично разрушены 17 жилых домов и одна школа. Информации о пострадавших нет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250330/sotrudniki-mchs-rossii-pristupili-k-likvidatsii-posledstviy-zemletryaseniya-v-myanme-1054273174.html

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