https://sputnik-abkhazia.ru/20250414/bolee-50-ukrainskikh-dronov-sbili-za-noch-nad-rossiey-1054472002.html

Более 50 украинских дронов сбили за ночь над Россией

Более 50 украинских дронов сбили за ночь над Россией

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 14.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-14T09:00+0300

2025-04-14T09:00+0300

2025-04-14T09:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 52 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны России. Десять дронов сбили над Орловской областью, по три - над Курской и Тульской областями, два - над Калужской, один - над Белгородской.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250413/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-elizavetovka-v-dnr-1054462407.html

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