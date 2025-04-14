Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250414/bolee-50-ukrainskikh-dronov-sbili-za-noch-nad-rossiey-1054472002.html
Более 50 украинских дронов сбили за ночь над Россией
Более 50 украинских дронов сбили за ночь над Россией
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 14.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-14T09:00+0300
2025-04-14T09:00+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/12/1052609366_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e4ec2317f0be2c223d4b768d85c87e43.jpg
СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 52 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны России. Десять дронов сбили над Орловской областью, по три - над Курской и Тульской областями, два - над Калужской, один - над Белгородской.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250413/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-elizavetovka-v-dnr-1054462407.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/12/1052609366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa4ab1ed3e0785a8d527ea9dff14665b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Более 50 украинских дронов сбили за ночь над Россией

09:00 14.04.2025
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНовый зенитный ракетный полк создан в Брестской области
Новый зенитный ракетный полк создан в Брестской области - Sputnik Абхазия, 1920, 14.04.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 52 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.
Более половины из них, 33 БпЛА, уничтожили в небе над Брянской областью.
Десять дронов сбили над Орловской областью, по три - над Курской и Тульской областями, два - над Калужской, один - над Белгородской.
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - Sputnik Абхазия, 1920, 13.04.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Российские войска освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР
Вчера, 13:13
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0