https://sputnik-abkhazia.ru/20250414/bolee-50-ukrainskikh-dronov-sbili-za-noch-nad-rossiey-1054472002.html
Более 50 украинских дронов сбили за ночь над Россией
Более 50 украинских дронов сбили за ночь над Россией
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 14.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-14T09:00+0300
2025-04-14T09:00+0300
2025-04-14T09:00+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/12/1052609366_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e4ec2317f0be2c223d4b768d85c87e43.jpg
СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 52 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны России. Десять дронов сбили над Орловской областью, по три - над Курской и Тульской областями, два - над Калужской, один - над Белгородской.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250413/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-elizavetovka-v-dnr-1054462407.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/12/1052609366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa4ab1ed3e0785a8d527ea9dff14665b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Более 50 украинских дронов сбили за ночь над Россией
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 52 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.
Более половины из них, 33 БпЛА, уничтожили в небе над Брянской областью.
Десять дронов сбили над Орловской областью, по три - над Курской и Тульской областями, два - над Калужской, один - над Белгородской.