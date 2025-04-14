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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 апреля
Sputnik Абхазия
Погода черноморского побережья Абхазии неустойчива из-за незначительных перепадов атмосферного давления и температуры воздуха. 14.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-14T17:04+0300
2025-04-14T17:04+0300
2025-04-14T17:04+0300
погода в абхазии
в абхазии
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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Во вторник, 15 апреля, в Абхазии будет пасмурно, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром пасмурно, преимущественно без осадков, днем и ближе к вечеру дождь, туман.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3℃ до +8℃, днем от +6℃ до +11℃.Температура морской воды +12℃.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 апреля
Погода черноморского побережья Абхазии неустойчива из-за незначительных перепадов атмосферного давления и температуры воздуха.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Во вторник, 15 апреля, в Абхазии будет пасмурно, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром пасмурно, преимущественно без осадков, днем и ближе к вечеру дождь, туман.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3℃ до +8℃, днем от +6℃ до +11℃.
Температура морской воды +12℃.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.