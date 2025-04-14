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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250414/rossiyskie-prava-nachali-vydavat-v-abkhazii-1054477866.html
Российские права начали выдавать в Абхазии
Российские права начали выдавать в Абхазии
Sputnik Абхазия
Ранее Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи водительских прав гражданам Абхазии, имеющим паспорт РФ или вид на жительство. 14.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-14T20:22+0300
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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. В Абхазии начали выдавать российские водительские права. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.Получить права могут обладатели двойного гражданства - абхазского и российского. Нужно взять с собой абхазский паспорт, внутренний российский или загранпаспорт, действующие абхазские права. Выдачу проводят в РЭО со вторника по субботу с 09:00 до 18:00. Реализацию проекта выдачи российских прав в Абхазии в начале апреля обсудили президент республики Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250403/gai-abkhazii-v-testovom-rezhime-opredelen-poryadok-obrascheniya-voditeley-za-rossiyskimi-pravami-1054340118.html
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Российские права начали выдавать в Абхазии

20:22 14.04.2025 (обновлено: 22:24 14.04.2025)
© Sputnik / Владимир АстапковичМужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД в Москве.
Мужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 14.04.2025
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Ранее Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи водительских прав гражданам Абхазии, имеющим паспорт РФ или вид на жительство.
СУХУМ, 14 апр - Sputnik. В Абхазии начали выдавать российские водительские права. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
Для этого в республику командировали сотрудников МВД России.
Получить права могут обладатели двойного гражданства - абхазского и российского. Нужно взять с собой абхазский паспорт, внутренний российский или загранпаспорт, действующие абхазские права.
Выдачу проводят в РЭО со вторника по субботу с 09:00 до 18:00.
Реализацию проекта выдачи российских прав в Абхазии в начале апреля обсудили президент республики Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
Сотрудник ГАИ Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 03.04.2025
В Абхазии
ГАИ Абхазии в тестовом режиме определен порядок обращения водителей за российскими правами
3 апреля, 15:30
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