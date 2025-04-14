https://sputnik-abkhazia.ru/20250414/vs-rossii-udarili-po-mestu-provedeniya-soveschaniya-komandnogo-sostava-vsu-v-sumakh-1054475736.html
ВС России ударили по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах
ВС России ударили по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах
Sputnik Абхазия
В результате удара были уничтожены более 60 высокопоставленных украинских военнослужащих. 14.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-14T14:56+0300
2025-04-14T14:56+0300
2025-04-14T14:56+0300
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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Вооруженные силы России 13 апреля нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава ВСУ в городе Сумы. Об этом сообщили в Минобороны России.В результате было уничтожено более 60 украинских военных.В Минобороны также рассказали об успехах российских войск в зоне проведения специальной военной операции.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение цехам предприятия ВПК Украины, инфраструктуре военного аэродрома, складам вооружения и боеприпасов, пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 137 районах. Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 227 украинских беспилотников.Всего с начала СВО уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 51 562 беспилотных летательных аппарата, 601 ЗРК, 22 833 танка и других боевых бронированных машин, 1 536 боевых машин РСЗО, 23 602 орудия полевой артиллерии и минометов, 34 087 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250413/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-elizavetovka-v-dnr-1054462407.html
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ВС России ударили по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах
В результате удара были уничтожены более 60 высокопоставленных украинских военнослужащих.
СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Вооруженные силы России 13 апреля нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава ВСУ в городе Сумы. Об этом сообщили в Минобороны России.
В результате было уничтожено более 60 украинских военных.
"Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города", - подчеркнули в ведомстве.
В Минобороны также рассказали об успехах российских войск в зоне проведения специальной военной операции.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение цехам предприятия ВПК Украины, инфраструктуре военного аэродрома, складам вооружения и боеприпасов, пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 137 районах.
Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 227 украинских беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 51 562 беспилотных летательных аппарата, 601 ЗРК, 22 833 танка и других боевых бронированных машин, 1 536 боевых машин РСЗО, 23 602 орудия полевой артиллерии и минометов, 34 087 единиц специальной военной автомобильной техники.