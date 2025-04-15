https://sputnik-abkhazia.ru/20250415/bolee-milliarda-rubley-nalogov-sobrali-v-abkhazii-v-pervom-kvartale-2025-goda-1054480547.html
Более миллиарда рублей налогов собрали в Абхазии в первом квартале 2025 года
Более миллиарда рублей налогов собрали в Абхазии в первом квартале 2025 года
Sputnik Абхазия
Плановые показатели выполнили все районы республики, кроме Очамчырского. 15.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-15T12:21+0300
2025-04-15T12:21+0300
2025-04-15T13:16+0300
в абхазии
абхазия
новости
налоги
министерство по налогам и сборам абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039289116_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_4fffbfada53b26a6dc1d38ac694aecd1.jpg
СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Более 1,15 млрд рублей налогов поступило в бюджет Абхазии в первом квартале 2025 года, рассказал в эфире радио Sputnik и.о. министра по налогам и сборам Михаил Габелия.Плановые показатели выполнили все районы, кроме Очамчырского — отставание связано с неудавшейся осенне-зимней путиной. Габелия добавил, что государство старается упростить работу предпринимателей. Например, то, что два года назад министерство перешло от бухгалтерского учета к налоговому, принесло свои плоды — более 90% организаций сдают отчетность онлайн. Кроме того, в Парламенте рассматриваются поправки к законам, в которых предлагается снизить штрафы за неуплату налогов. "Мы идем к тому, чтобы снизить нагрузку на предпринимателей. Потому что действующая ставка губительна для предпринимателей", — подчеркнул Габелия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250415/grazhdanin-i-nachalnik-gabeliya-ob-osobennostyakh-sluzhby-v-nalogovykh-organakh--1054479643.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039289116_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7811a7486bbbb36c2c60d7fe37a1cb69.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, налоги, министерство по налогам и сборам абхазии
абхазия, новости, налоги, министерство по налогам и сборам абхазии
Более миллиарда рублей налогов собрали в Абхазии в первом квартале 2025 года
12:21 15.04.2025 (обновлено: 13:16 15.04.2025)
Плановые показатели выполнили все районы республики, кроме Очамчырского.
СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Более 1,15 млрд рублей налогов поступило в бюджет Абхазии в первом квартале 2025 года, рассказал в эфире радио Sputnik и.о. министра по налогам и сборам Михаил Габелия.
Это на 140 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Плановые показатели выполнили все районы, кроме Очамчырского — отставание связано с неудавшейся осенне-зимней путиной.
Габелия добавил, что государство старается упростить работу предпринимателей. Например, то, что два года назад министерство перешло от бухгалтерского учета к налоговому, принесло свои плоды — более 90% организаций сдают отчетность онлайн.
Кроме того, в Парламенте рассматриваются поправки к законам, в которых предлагается снизить штрафы за неуплату налогов.
"Мы идем к тому, чтобы снизить нагрузку на предпринимателей. Потому что действующая ставка губительна для предпринимателей", — подчеркнул Габелия.