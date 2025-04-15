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Более миллиарда рублей налогов собрали в Абхазии в первом квартале 2025 года

Более миллиарда рублей налогов собрали в Абхазии в первом квартале 2025 года

Sputnik Абхазия

Плановые показатели выполнили все районы республики, кроме Очамчырского. 15.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-15T12:21+0300

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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Более 1,15 млрд рублей налогов поступило в бюджет Абхазии в первом квартале 2025 года, рассказал в эфире радио Sputnik и.о. министра по налогам и сборам Михаил Габелия.Плановые показатели выполнили все районы, кроме Очамчырского — отставание связано с неудавшейся осенне-зимней путиной. Габелия добавил, что государство старается упростить работу предпринимателей. Например, то, что два года назад министерство перешло от бухгалтерского учета к налоговому, принесло свои плоды — более 90% организаций сдают отчетность онлайн. Кроме того, в Парламенте рассматриваются поправки к законам, в которых предлагается снизить штрафы за неуплату налогов. "Мы идем к тому, чтобы снизить нагрузку на предпринимателей. Потому что действующая ставка губительна для предпринимателей", — подчеркнул Габелия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250415/grazhdanin-i-nachalnik-gabeliya-ob-osobennostyakh-sluzhby-v-nalogovykh-organakh--1054479643.html

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