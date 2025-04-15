https://sputnik-abkhazia.ru/20250415/prodazhi-biletov-na-reysy-v-sukhumskiy-aeroport-otkryty-1054481170.html
Продажи билетов на рейсы в сухумский аэропорт открыты
Продажи билетов на рейсы в сухумский аэропорт открыты
Sputnik Абхазия
Сухумский аэропорт не работал с 1993 года, его реконструкция началась в 1993 году. 15.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-15T13:25+0300
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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Продажи билетов на авиарейсы в Абхазию открыты, сообщили в Минтрансе России.Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, первый тестовый рейс компании "ЮВТ-Аэро" состоялся 7 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250405/sertifikatsionnye-raboty-v-sukhumskom-aeroportu-zaversheny-1054368084.html
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абхазия, новости, сухумский аэропорт
Продажи билетов на рейсы в сухумский аэропорт открыты
13:25 15.04.2025 (обновлено: 14:30 15.04.2025)
Сухумский аэропорт не работал с 1993 года, его реконструкция началась в 1993 году.
СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Продажи билетов на авиарейсы в Абхазию открыты, сообщили в Минтрансе России.
Первый рейс компании "ЮВТ-Аэро" вылетит из московского Внуково 3 мая, а 6 мая начнутся полеты компании "Икар" из Нижнего Новгорода.
Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, первый тестовый рейс компании "ЮВТ-Аэро" состоялся 7 февраля.