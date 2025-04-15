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Трапш о погоде на остаток месяца: хочу обрадовать
Трапш о погоде на остаток месяца: хочу обрадовать
Sputnik Абхазия
Прогнозом погоды до конца апреля в интервью радио Sputnik поделилась специалист Госкомитета Абхазии по экологии Диана Трапш. 15.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-15T14:27+0300
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Трапш о погоде на остаток месяца: хочу обрадовать
Sputnik Абхазия
Трапш о погоде на остаток месяца: хочу обрадовать
Погода восстановится, сообщила Трапш, будут весенние теплые деньки. "Частый вынос тепла с юга, за счет чего будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ночные температуры будут достигать 8-13 градусов, дневные – 15-20 градусов, в отдельные дни – 24 градусов тепла. Будут неустойчивые дни с дождями с 21 по 26 апреля с понижением дневных температур на два-три градуса", – рассказала Трапш. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
Трапш о погоде на остаток месяца: хочу обрадовать
14:27 15.04.2025 (обновлено: 14:28 15.04.2025)
Прогнозом погоды до конца апреля в интервью радио Sputnik поделилась специалист Госкомитета Абхазии по экологии Диана Трапш.
Погода восстановится, сообщила Трапш, будут весенние теплые деньки.
"Частый вынос тепла с юга, за счет чего будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ночные температуры будут достигать 8-13 градусов, дневные – 15-20 градусов, в отдельные дни – 24 градусов тепла. Будут неустойчивые дни с дождями с 21 по 26 апреля с понижением дневных температур на два-три градуса", – рассказала Трапш.