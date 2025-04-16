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Более 20 ДТП произошло в Абхазии в первом квартале 2025 года
Более 20 ДТП произошло в Абхазии в первом квартале 2025 года
Sputnik Абхазия
Отчетно-плановое совещание МВД Абхазии по итогам первого квартала 2025 года прошло в среду в Сухуме. 16.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 апр – Sputnik. За три месяца 2025 года в Абхазии произошло 22 ДТП, на 9 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил на отчетно-плановом совещании глава штаба МВД Денис Тания.По словам Тания, чаще всего виновниками аварий становятся водители в возрасте от 25 до 30 лет. За указанный период на дорогах выявили более 17 тысяч нарушений ПДД, 359 человек лишили прав на полгода за вождение в нетрезвом виде.Глава ГАИ Абхазии Дамей Авидзба уточнил, что больше всего аварий произошло в Гагрском и Гудаутском районах.В Гудаутском районе зафиксировано три ДТП, никто не погиб. В прошлом году за этот же период аварий было 11, погибли пять человек. В Гагрском районе произошло 11 ДТП, четыре человека погибли. В прошлом году аварий было 12, жертв — две. Авидзба добавил, что не все смерти связаны с прямым столкновением двух машин, были случаи наезда на людей на тротуарах.Также он подчеркнул, что личный состав Госавтоинспекции готовится к несению службы в усиленном режиме во время курортного сезона.По его словам, активно ведется работа по учету статистики административных правонарушений, в том числе с использованием средств фото- и видеофиксации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250317/novye-kamery-foto--i-videofiksatsii-nachnut-rabotat-na-respublikanskoy-trasse-1054136366.html
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Более 20 ДТП произошло в Абхазии в первом квартале 2025 года
16:16 16.04.2025 (обновлено: 16:59 16.04.2025)
Отчетно-плановое совещание МВД Абхазии по итогам первого квартала 2025 года прошло в среду в Сухуме.
СУХУМ, 16 апр – Sputnik. За три месяца 2025 года в Абхазии произошло 22 ДТП, на 9 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил на отчетно-плановом совещании глава штаба МВД Денис Тания.
В них погибли семеро человек, в прошлом году жертв было десять.
По словам Тания, чаще всего виновниками аварий становятся водители в возрасте от 25 до 30 лет.
За указанный период на дорогах выявили более 17 тысяч нарушений ПДД, 359 человек лишили прав на полгода за вождение в нетрезвом виде.
Глава ГАИ Абхазии Дамей Авидзба уточнил, что больше всего аварий произошло в Гагрском и Гудаутском районах.
В Гудаутском районе зафиксировано три ДТП, никто не погиб. В прошлом году за этот же период аварий было 11, погибли пять человек. В Гагрском районе произошло 11 ДТП, четыре человека погибли. В прошлом году аварий было 12, жертв — две.
Авидзба добавил, что не все смерти связаны с прямым столкновением двух машин, были случаи наезда на людей на тротуарах.
Также он подчеркнул, что личный состав Госавтоинспекции готовится к несению службы в усиленном режиме во время курортного сезона.
По его словам, активно ведется работа по учету статистики административных правонарушений, в том числе с использованием средств фото- и видеофиксации.