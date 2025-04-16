https://sputnik-abkhazia.ru/20250416/klass-v-pamyat-o-pogibshikh-dobrovoltsakh-otkryli-v-aatsynskoy-shkole-1054496649.html

Класс в память о погибших добровольцах открыли в аацынской школе

Класс в память о погибших добровольцах открыли в аацынской школе

Sputnik Абхазия

Семь добровольцев из Кабардино-Балкарии прибыли в село Аацы для участия в церемонии открытия класса в память о погибших защитниках Абхазии. 16.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-16T18:50+0300

2025-04-16T18:50+0300

2025-04-16T18:50+0300

в абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/10/1054496484_0:3:1272:718_1920x0_80_0_0_ac399252d4cab08703f32b28cf90a7c3.jpg

ААЦЫ, 16 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Класс в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии добровольцах открыли в аацынской средней школе. Они возложили цветы к мемориалу памяти героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Ученики и педагоги школы подготовили полуторачасовую программу. Школьники рассказали о ходе войны, о подвигах добровольцев, исполнили песни и станцевали для гостей. Также присутствующим показали военную видеохронику. Асланбеку Мерзуеву из КБР было 26 лет, когда в Абхазии началась война. Первое боевое крещение он вместе с другими добровольцами прошел во время освобождения Гагры от захватчиков. "У нас была отдельная бригада, состоящая примерно из 120 человек – три кабардинских взвода и один абхазский. Операция по освобождению Гагры запомнилась тем, что она была очень грамотно спланирована командованием абхазской армии, генштабом во главе с Султаном Сосналиевым", – поделился он. По словам Мерзуева, такое событие, как открытие класса в честь добровольцев в Аацы, вызывает уважение и радость за то, что народ Абхазии не забывает о людях, которые по зову сердца и совести пришли защищать братский народ. Ветеран уверен, что подобные акции воспитывают молодежь в патриотическом духе, помогают не забывать, ценить историю своей Родины. "Будущее народа – это молодежь. Если не заниматься ее воспитанием, не прививать ценности, то это будут делать чужие люди", – уверен Мерзуев. Аацынская школа была построена в начале 1980-х. С тех пор в ней капитальный ремонт не проводился, частично была заменена кровля. Сейчас в школе учатся 82 человека.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240815/po-zovu-serdtsa-dobrovoltsy-v-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-1051998485.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости