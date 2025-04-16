https://sputnik-abkhazia.ru/20250416/popravki-k-ryadu-zakonov-prinyali-v-parlamente-abkhazii-1054496172.html

Поправки к ряду законов приняли в Парламенте Абхазии

Поправки к ряду законов приняли в Парламенте Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 апр – Sputnik. В среду, 16 апреля, в Сухуме прошло заседание сессии Народного Собрания Абхазии, на котором приняли ряд поправок к законам. 16.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 апр – Sputnik. В среду, 16 апреля, в Сухуме прошло заседание сессии Народного Собрания Абхазии, на котором приняли ряд поправок к законам.В Градостроительный и строительный кодекс внесли изменения в первом чтении. Так, статья 22 кодекса дополняется пунктом, по которому перечень полномочий местных органов госуправления конкретизируется согласно другим главам кодекса. Часть 4 статьи 70 конкретизируется положением, по которому эскизный проект и внешний облик зданий, расположенных в населенных пунктах, должен быть заранее согласован с местными органами власти. Изменения, которые внесли в статью 74, обусловлены необходимостью детализации строительства компетентными органами. Законом предусматривается осуществление как государственной, так и негосударственной экспертизы, согласно поправкам, негосударственную имеют право проводить лица, имеющие лицензию.Также в первом чтении приняли законопроект "О закупках", направленный на организацию простого и прозрачного процесса госзакупок. Документ, в том числе, предусматривает создание электронной площадки, доступ к которой будет открыт всем заинтересованным сторонам.Еще один вопрос, который рассмотрели депутаты, – внесение изменений в Уголовный кодекс, связанных с уточнением ущерба и размера преступной деятельности, в том числе дохода в крупном или особо крупном размерах.Необходимость продиктована прежде всего инфляцией и снижением уровня покупательной способности, указывается в пояснительной записке. Индексация не проводилась долгое время, и степень опасности преступления на 300 тысяч рублей в 2023 году значительно снизилась по сравнению с 2015 годом, а наказание осталось прежним.Еще один рассмотренный законопроект касался изменений в налоговой системе, он принят во втором и окончательном чтениях. Изменения предусматривают уменьшение размера пени за задержку в уплате налогов с 0,3% от неуплаченной суммы за день просрочки до 0,1%.По мнению авторов, ранее действовавшая ставка была экономически не обоснована и создавала нагрузку на налогоплательщиков.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250416/parlament-prinyal-zakonoproekt-o-edinom-sotsnaloge-v-pervom-chtenii-1054490453.html

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