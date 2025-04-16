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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 апреля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 16.04.2025, Sputnik Абхазия

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2025-04-16T17:10+0300

2025-04-16T17:10+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 16 апр – Sputnik. В четверг, 17 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

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погода в абхазии, абхазия