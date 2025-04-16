https://sputnik-abkhazia.ru/20250416/v-mvd-abkhazii-zayavili-o-snizhenii-chisla-prestupleniy-s-nachala-goda-1054491123.html

В МВД Абхазии заявили о снижении числа преступлений с начала года

В МВД Абхазии заявили о снижении числа преступлений с начала года

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Отчетно-плановое совещание МВД Абхазии по итогам первого квартала 2025 года прошло в среду в Сухуме. 16.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 апр – Sputnik. В первом квартале 2025 года в Абхазии произошло меньше преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заявил начальник штаба МВД Денис Тания на отчетно-плановом совещании.При этом Тания добавил, что наблюдается рост числа тяжких преступлений — 46, против 44 в прошлом году.Тания уточнил, что раскрываемость преступлений в первом квартале превысила 78%. Большая часть из них связана с незаконным оборотом наркотиков. В этом году выявили 40 фактов, в прошлом – 53.Кроме того, в Абхазии за указанный период выявили 18 фактов незаконного хранения оружия, на 13 больше, чем в 2024 году.При этом и.о. главы МВД Роберт Киут подчеркнул, что правоохранители должны усилить работу по борьбе с кражами в летний курортный период. За первые три месяца 2025 года в республике зафиксирована 21 кража, в прошлом – 15.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250328/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-raneniya-muzhchiny-v-gagre-1054267319.html

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