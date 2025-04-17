https://sputnik-abkhazia.ru/20250417/avidzba-rasskazal-o-planakh-po-sozdaniyu-avtodroma-v-abkhazii-1054504707.html

Авидзба рассказал о планах по созданию автодрома в Абхазии

Авидзба рассказал о планах по созданию автодрома в Абхазии

Sputnik Абхазия

Место под будущий автодром уже определили, он будет находиться в районе озера Скурча. 17.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-17T09:00+0300

2025-04-17T09:00+0300

2025-04-17T10:29+0300

в абхазии

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СУХУМ, 17 апр – Sputnik. В Абхазии планируют открыть автодром, заявил в эфире радио Sputnik начальник ГАИ Дамей Авидзба. По его словам, подобные площадки есть и в России. Автодром, по его словам, будет соответствовать всем нормам безопасности. Авидзба считает, что когда в Абхазии появится специализированный автодром, лихачи смогут выплескивать там свои эмоции, и на дорогах станет безопаснее.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250416/bolee-20-dtp-proizoshlo-v-abkhazii-v-pervom-kvartale-2025-goda-1054495909.html

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