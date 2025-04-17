https://sputnik-abkhazia.ru/20250417/avidzba-rasskazal-o-planakh-po-sozdaniyu-avtodroma-v-abkhazii-1054504707.html
Авидзба рассказал о планах по созданию автодрома в Абхазии
Авидзба рассказал о планах по созданию автодрома в Абхазии
Sputnik Абхазия
Место под будущий автодром уже определили, он будет находиться в районе озера Скурча. 17.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-17T09:00+0300
2025-04-17T09:00+0300
2025-04-17T10:29+0300
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СУХУМ, 17 апр – Sputnik. В Абхазии планируют открыть автодром, заявил в эфире радио Sputnik начальник ГАИ Дамей Авидзба. По его словам, подобные площадки есть и в России. Автодром, по его словам, будет соответствовать всем нормам безопасности. Авидзба считает, что когда в Абхазии появится специализированный автодром, лихачи смогут выплескивать там свои эмоции, и на дорогах станет безопаснее.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250416/bolee-20-dtp-proizoshlo-v-abkhazii-v-pervom-kvartale-2025-goda-1054495909.html
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абхазия, новости
Авидзба рассказал о планах по созданию автодрома в Абхазии
09:00 17.04.2025 (обновлено: 10:29 17.04.2025)
Место под будущий автодром уже определили, он будет находиться в районе озера Скурча.
СУХУМ, 17 апр – Sputnik.
В Абхазии планируют открыть автодром, заявил в эфире радио Sputnik
начальник ГАИ Дамей Авидзба.
По его словам, подобные площадки есть и в России.
"Когда у нас вышло видео, на котором мы пресекли проведение ночных гонок, с абхазской стороной связались предприниматели из России, которые готовы построить оборудованный автодром. Место уже определили, это будет в Скурче. Проект уже готов", — рассказал Авидзба.
Автодром, по его словам, будет соответствовать всем нормам безопасности.
Авидзба считает, что когда в Абхазии появится специализированный автодром, лихачи смогут выплескивать там свои эмоции, и на дорогах станет безопаснее.