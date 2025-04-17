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Начался ремонт фасада здания сухумской администрации
Начался ремонт фасада здания сухумской администрации
Sputnik Абхазия
Ремонтом занимаются абхазские специалисты совместно с российскими коллегами, которые ранее реставрировали фасады столичных многоэтажек. 17.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-17T12:00+0300
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СУХУМ, 17 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Начался ремонт фасада здания администрации Сухума.По словам директора "Горстройпроекта" Астамура Пипия, восстановление проводят вместе с российскими специалистами, которые ранее реставрировали фасады сухумских многоэтажек.Сначала рабочие очищают стены от грибка, завтра начнут снимать старую штукатурку. Фасад воссоздадут в том же виде, как он выглядит сейчас, добавил Пипия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250320/pravitelstvo-moskvy-vzyalo-na-sebya-finansirovanie-remonta-fasadov-trekh-domov-v-sukhume-1054179486.html
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Начался ремонт фасада здания сухумской администрации
12:00 17.04.2025 (обновлено: 12:17 17.04.2025)
Ремонтом занимаются абхазские специалисты совместно с российскими коллегами, которые ранее реставрировали фасады столичных многоэтажек.
СУХУМ, 17 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Начался ремонт фасада здания администрации Сухума.
По словам директора "Горстройпроекта" Астамура Пипия, восстановление проводят вместе с российскими специалистами, которые ранее реставрировали фасады сухумских многоэтажек.
"Это те специалисты, которые восстановили фасады зданий на Эшба, Агрба. Работы продолжаются на улице Когония. У них остается материал, они его передали администрации города, и в процессе мы будем применять их на этом фасаде", – подчеркнул он.
Сначала рабочие очищают стены от грибка, завтра начнут снимать старую штукатурку. Фасад воссоздадут в том же виде, как он выглядит сейчас, добавил Пипия.