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Освобожден населенный пункт Преображенка в ДНР
Освобожден населенный пункт Преображенка в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 апр – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Преображенка в ДНР, сообщили в Минобороны России. 17.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 апр – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Преображенка в ДНР, сообщили в Минобороны России.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены инфраструктура военного аэродрома, предприятие по производству БпЛА, складу безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах. Средствами ПВО уничтожены пять управляемых авиабомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 204 украинских БпЛА.Всего с начала СВО уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 52 293 БпЛА, 601 ЗРК, 22 876 танков и других боевых бронированных машин, 1 536 боевых машин РСЗО 23 741 орудие полевой артиллерии и минометов, 34 203 единицы специальной военной автомобильной техники.
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СУХУМ, 17 апр – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Преображенка в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Преображенка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены инфраструктура военного аэродрома, предприятие по производству БпЛА, складу безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.
Средствами ПВО уничтожены пять управляемых авиабомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 204 украинских БпЛА.
Всего с начала СВО уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 52 293 БпЛА, 601 ЗРК, 22 876 танков и других боевых бронированных машин, 1 536 боевых машин РСЗО 23 741 орудие полевой артиллерии и минометов, 34 203 единицы специальной военной автомобильной техники.