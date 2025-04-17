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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 18 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 18 апреля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии формирует вынос теплой массы воздуха с юга. 17.04.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 17 апр – Sputnik. В пятницу, 18 апреля, в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии