https://sputnik-abkhazia.ru/20250417/rossiyskie-khudozhniki-nachali-risovat-muraly-na-sukhumskikh-mnogoetazhkakh-1054516109.html
Российские художники начали рисовать муралы на сухумских многоэтажках
Российские художники начали рисовать муралы на сухумских многоэтажках
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Организатор проекта — фонд поддержки и развития "Новые формы" при поддержке российского Фонда президентских грантов. 17.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-17T22:02+0300
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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Российские художники начали рисовать муралы на фасаде дома №9 на улице Агрба в Сухуме. Сегодня они успели нанести разметку на первый фасад. Всего рисунков будет четыре, на каждой стене многоэтажки. Три эскиза согласованы, четвертый еще нет. На один фасад уйдет до 10 дней. Планируется, что муралы украсят фасады 10 зданий в Сухуме, для этого в столицу приехали четыре художника из России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250401/posvyaschennye-velikoy-otechestvennoy-voyne-muraly-ukrasyat-dve-shkoly-v-gudautskom-rayone-1054308478.html
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абхазия, новости, сухум
Российские художники начали рисовать муралы на сухумских многоэтажках
Организатор проекта — фонд поддержки и развития "Новые формы" при поддержке российского Фонда президентских грантов.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Российские художники начали рисовать муралы на фасаде дома №9 на улице Агрба в Сухуме.
Сегодня они успели нанести разметку на первый фасад.
"Там будут нарисованы цветы магнолии. Мы утверждали этот эскиз с жителями, с городским советом", — рассказала гендиректор фонда "Новые формы" Наталья Дульмаченко.
Всего рисунков будет четыре, на каждой стене многоэтажки. Три эскиза согласованы, четвертый еще нет. На один фасад уйдет до 10 дней.
Планируется, что муралы украсят фасады 10 зданий в Сухуме, для этого в столицу приехали четыре художника из России.