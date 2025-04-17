https://sputnik-abkhazia.ru/20250417/rossiyskie-khudozhniki-nachali-risovat-muraly-na-sukhumskikh-mnogoetazhkakh-1054516109.html

Российские художники начали рисовать муралы на сухумских многоэтажках

Российские художники начали рисовать муралы на сухумских многоэтажках

Sputnik Абхазия

Организатор проекта — фонд поддержки и развития "Новые формы" при поддержке российского Фонда президентских грантов. 17.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-17T22:02+0300

2025-04-17T22:02+0300

2025-04-17T22:02+0300

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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Российские художники начали рисовать муралы на фасаде дома №9 на улице Агрба в Сухуме. Сегодня они успели нанести разметку на первый фасад. Всего рисунков будет четыре, на каждой стене многоэтажки. Три эскиза согласованы, четвертый еще нет. На один фасад уйдет до 10 дней. Планируется, что муралы украсят фасады 10 зданий в Сухуме, для этого в столицу приехали четыре художника из России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250401/posvyaschennye-velikoy-otechestvennoy-voyne-muraly-ukrasyat-dve-shkoly-v-gudautskom-rayone-1054308478.html

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