https://sputnik-abkhazia.ru/20250401/posvyaschennye-velikoy-otechestvennoy-voyne-muraly-ukrasyat-dve-shkoly-v-gudautskom-rayone-1054308478.html

Посвященные Великой Отечественной войне муралы украсят две школы в Гудаутском районе

Посвященные Великой Отечественной войне муралы украсят две школы в Гудаутском районе

Sputnik Абхазия

Проект по нанесению муралов на фасады школ республики реализует Минпросвещения Абхазии совместно с российским Фондом президентских грантов. 01.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-01T20:45+0300

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2025-04-01T20:45+0300

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ГУДАУТА, 1 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Муралы, посвященные Великой Отечественной войне муралы появятся на фасадах еще двух школ в Гудаутском районе. Художница из Ростова-на-Дону Юлия Кузменко уже приступила к работе в гудаутской средней школе №3 имени Фридона Авидзба. Там на одной из стен появятся портреты первых абхазских летчиков, Героев СССР Мери Авидзба и Виктора Аргун. "В работе я использую аэрозольные баллончики – это очень хорошая краска. Сколько будет стоять стена, столько будет висеть изображение", - отметила художница и добавила, что никакие погодные условия на качество рисунка не могут повлиять. Этот мурал - четвертый по счету, который Кузменко создала в Абхазии. Первые три были выполнены в Гале, в Очамчыре и селе Тамыш. Мурал с портретом Героя Советского союза Владимира Харазия в исполнении Кузменко также скоро появится на фасаде школы села Джирхуа. Сама художница призналась, что для нее важна художественная составляющая ее работы, и во время подготовки эскизов она старается предлагать свои варианты. Юлия Кузменко приехала в Абхазию вместе с родителями. Они помогают ей решать организационные моменты, дают советы и поддерживают дочь, которая каждый день в одиночку поднимается в корзине подъемного крана на высоту трех-четырех этажей. "Я очень горжусь ею. До февраля, когда дочь нарисовала мурал высотой в четыре этажа на стене Очамчырской школы, самой большой ее работой был рисунок в три этажа. Плюс к этому она одна работала в сжатые сроки, это было непросто", - рассказала мама Юлии Оксана Кузменко. Семья Кузменко хорошо знакома с Абхазией. С 2012 года они почти ежегодно проводят в республике летние каникулы, но по работе прибыли впервые.За все это время они изучили западную часть республики, а вот восточные районы посетить удалось лишь этой весной. Проект по нанесению муралов на фасадах школ республики реализуется Минпросвещения Абхазии и российским Фондом президентских грантов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250329/mural-posvyaschennyy-vov-ukrasil-stenu-shkoly-v-gale--1054270125.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/mural-k-80-letiyu-pobedy-v-vov-poyavilsya-na-stene-bamborskoy-shkoly-1053980918.html

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