https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/badra-gunba-podpisal-ukazy-o-formirovanii-personalnogo-sostava-kabmina-1054524509.html

Президент Абхазии подписал указы о формировании персонального состава Кабмина

Президент Абхазии подписал указы о формировании персонального состава Кабмина

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал указы о формировании персонального состава Кабмина, сообщили в пресс-службе главы государства. 18.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-18T20:24+0300

2025-04-18T20:24+0300

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в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал указы о формировании персонального состава Кабмина, сообщили в пресс-службе главы государства.Вице-премьерами стали Джансух Нанба, Таращ Хагба, Вараздат Миносян, Роберт Киут, последний также сохранил должность главы МВД. На должности также назначены:

https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/badra-gunba-utverdil-sostav-kabmina-abkhazii-1054524255.html

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