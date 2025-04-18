Президент Абхазии подписал указы о формировании персонального состава Кабмина
20:24 18.04.2025 (обновлено: 20:47 18.04.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук Кабинет Министров Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал указы о формировании персонального состава Кабмина, сообщили в пресс-службе главы государства.
Вице-премьерами стали Джансух Нанба, Таращ Хагба, Вараздат Миносян, Роберт Киут, последний также сохранил должность главы МВД.
На должности также назначены:
Иатыр Ажиба - руководитель Аппарата Кабмина;
Олег Барциц - министр иностранных дел;
Даур Кове - министр культуры;
Владимир Ануа - министр обороны;
Эдуард Бутба - министр здравоохранения;
Эдгар Бения - министр по налогам и сборам;
Хана Гунба - министр просвещения;
Саид Губаз - министр финансов;
Беслан Джопуа - министр сельского хозяйства;
Анри Барциц - министр юстиции;
Теймураз Миквабия - министр экономики;
Батал Мушба - министр энергетики;
Руслан Аджба - министр соцобеспечения и демографической политики;
Ахра Анкваб- глава Госкомитета по государственной языковой политике;
Нарсоу Сангулия - глава Госстандарта;
Кама Гогия - глава Госкомитета по статистике;
Юрий Зухба - глава Госкомимущества и приватизации;
Савелий Читанава - глава Госкомитета по экологии и природопользованию;
Отар Хеция - глава Государственного таможенного комитета;
Саид Цвинария - начальник Государственной миграционной службы;
Демир Гамисония - начальник УКС;
Анзор Ашхацава - начальник Госуправления лесного хозяйства;
Омар Цвижба - начальник Госинспекции по карантину растений;
Гарик Сангулия - начальник Госуправления охраны ИКН;
Роман Джопуа - начальник Государственной ветеринарной службы;
Дмитрий Цимцба - начальник Госуправления по архитектуре и градостроительству.