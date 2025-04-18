https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/bolee-50-bespilotnikov-perekhvatili-za-noch-nad-rossiyskimi-regionami-1054516800.html

Более 50 беспилотников перехватили за ночь над российскими регионами

Более 50 беспилотников перехватили за ночь над российскими регионами

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 18.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-18T09:00+0300

2025-04-18T09:00+0300

2025-04-18T10:41+0300

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. В ночь с 17 на 18 апреля над российскими регионами перехватили 56 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Большую часть из них, 27 единиц, сбили в небе над Воронежской областью. По 12 БпЛА сбили над Белгородской областью и над Азовским морем.Три украинских дрона уничтожили над Крымским полуостровом, по одному – над Ростовской областью и Краснодарским краем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250417/kharkovskiy-proryv-i-drugie-goryachie-uchastki-svo-1054504882.html

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