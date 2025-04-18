https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/bolee-50-bespilotnikov-perekhvatili-za-noch-nad-rossiyskimi-regionami-1054516800.html
Более 50 беспилотников перехватили за ночь над российскими регионами
Более 50 беспилотников перехватили за ночь над российскими регионами
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 18.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-18T09:00+0300
2025-04-18T09:00+0300
2025-04-18T10:41+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
донбасс
министерство обороны рф
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/12/1052609366_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e4ec2317f0be2c223d4b768d85c87e43.jpg
СУХУМ, 18 апр – Sputnik. В ночь с 17 на 18 апреля над российскими регионами перехватили 56 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Большую часть из них, 27 единиц, сбили в небе над Воронежской областью. По 12 БпЛА сбили над Белгородской областью и над Азовским морем.Три украинских дрона уничтожили над Крымским полуостровом, по одному – над Ростовской областью и Краснодарским краем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250417/kharkovskiy-proryv-i-drugie-goryachie-uchastki-svo-1054504882.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/12/1052609366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa4ab1ed3e0785a8d527ea9dff14665b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости
Более 50 беспилотников перехватили за ночь над российскими регионами
09:00 18.04.2025 (обновлено: 10:41 18.04.2025)
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik. В ночь с 17 на 18 апреля над российскими регионами перехватили 56 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
Большую часть из них, 27 единиц, сбили в небе над Воронежской областью. По 12 БпЛА сбили над Белгородской областью и над Азовским морем.
Три украинских дрона уничтожили над Крымским полуостровом, по одному – над Ростовской областью и Краснодарским краем.