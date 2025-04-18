https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/kopiyu-znameni-pobedy-peredali-muzeyu-boevoy-slavy-v-sukhume-1054519945.html

Копию Знамени Победы передали музею Боевой Славы в Сухуме

Копию Знамени Победы передали музею Боевой Славы в Сухуме

Sputnik Абхазия

Акцию в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне организовали представительство Россотрудничества в Абхазии и музей Боевой Славы. 18.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-18T13:17+0300

2025-04-18T13:17+0300

2025-04-18T15:22+0300

великая победа — 80

абхазия

новости

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/12/1054519477_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1175342e7275eba07d91e8399b6a5630.jpg

СУХУМ, 18 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Точную копию Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом в мае 1945 года, передали музею Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме. Реликвию директору музея Мзии Бейя преподнес замкоординатора международного корпуса "Бессмертного полка" Денис Дементьев. В мероприятии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Перед этим они вместе с депутатами Парламента, военными, общественностью, почтили память защитников республики в Парке Славы. На церемонии передачи копии знамени глава Администрации президента Абхазии Беслан Эшба зачитал приветственное слово от имени президента Абхазии Бадры Гунба.Он подчеркнул, что Знамя Победы – священная реликвия, и для Абхазии большая честь принять символ великого подвига советского народа.Эшба добавил, что в республике активно готовятся к 80-летию Победы, реставрируют памятники и мемориальные доски.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250416/pamyatnik-geroyu-sssr-arutyunu-chakryanu-vosstanavlivayut-v-abkhazii-1054499916.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война