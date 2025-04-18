https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/kopiyu-znameni-pobedy-peredali-muzeyu-boevoy-slavy-v-sukhume-1054519945.html
Копию Знамени Победы передали музею Боевой Славы в Сухуме
Копию Знамени Победы передали музею Боевой Славы в Сухуме
Sputnik Абхазия
Акцию в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне организовали представительство Россотрудничества в Абхазии и музей Боевой Славы. 18.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-18T13:17+0300
2025-04-18T13:17+0300
2025-04-18T15:22+0300
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80-летие победы в великой отечественной войне
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Точную копию Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом в мае 1945 года, передали музею Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме. Реликвию директору музея Мзии Бейя преподнес замкоординатора международного корпуса "Бессмертного полка" Денис Дементьев. В мероприятии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Перед этим они вместе с депутатами Парламента, военными, общественностью, почтили память защитников республики в Парке Славы. На церемонии передачи копии знамени глава Администрации президента Абхазии Беслан Эшба зачитал приветственное слово от имени президента Абхазии Бадры Гунба.Он подчеркнул, что Знамя Победы – священная реликвия, и для Абхазии большая честь принять символ великого подвига советского народа.Эшба добавил, что в республике активно готовятся к 80-летию Победы, реставрируют памятники и мемориальные доски.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250416/pamyatnik-geroyu-sssr-arutyunu-chakryanu-vosstanavlivayut-v-abkhazii-1054499916.html
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абхазия, новости, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война
Копию Знамени Победы передали музею Боевой Славы в Сухуме
13:17 18.04.2025 (обновлено: 15:22 18.04.2025)
Акцию в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне организовали представительство Россотрудничества в Абхазии и музей Боевой Славы.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Точную копию Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом в мае 1945 года, передали музею Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме.
Реликвию директору музея Мзии Бейя преподнес замкоординатора международного корпуса "Бессмертного полка" Денис Дементьев.
В мероприятии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Перед этим они вместе с депутатами Парламента, военными, общественностью, почтили память защитников республики в Парке Славы.
На церемонии передачи копии знамени глава Администрации президента Абхазии Беслан Эшба зачитал приветственное слово от имени президента Абхазии Бадры Гунба.
Он подчеркнул, что Знамя Победы – священная реликвия, и для Абхазии большая честь принять символ великого подвига советского народа.
"Героизм тех, кто противостоял немецкому фашизму, был примером для их детей и внуков, которым через десятилетия пришлось защищать Абхазию от грузинских агрессоров", – заявил он.
Эшба добавил, что в республике активно готовятся к 80-летию Победы, реставрируют памятники и мемориальные доски.