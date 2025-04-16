https://sputnik-abkhazia.ru/20250416/pamyatnik-geroyu-sssr-arutyunu-chakryanu-vosstanavlivayut-v-abkhazii-1054499916.html

Памятник Герою СССР Арутюну Чакряну восстанавливают в Абхазии

Памятник Герою СССР Арутюну Чакряну восстанавливают в Абхазии

Sputnik Абхазия

Арутюн Чакрян воевал на Северо-Кавказском, Закавказском, Южном и четвертом Украинском фронтах. Участвовал в обороне Новороссийска, Кубани, освобождении... 16.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-16T20:00+0300

2025-04-16T20:00+0300

2025-04-16T20:00+0300

великая победа — 80

абхазия

новости

великая отечественная война

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/10/1054497967_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_35ad9918dc3353a80312ab015f6cb9bb.png

СУХУМ, 16 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазии продолжаются работы по восстановлению памятников в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В селе Гумиста Сухумского района реставрируют памятник Герою Советского Союза Арутюну Чакряну. В 1967 году школе присвоили статус средней, в том же году она стала носить имя Чакряна. Впервые памятник ему установили во дворе школы в 1985 году, однако во время Отечественной войны народа Абхазии его расстреляли грузинские захватчики, рассказала Калайджян. Новый памятник установили в 2015 году, но с течением времени возникла необходимость реставрации. Благодаря российскому Фонду президентских грантов такая возможность появилась, добавила директор школы. "Это имеет очень большое значение для воспитания патриотических чувств наших детей, потому что то поколение, которое выросло, слава Богу, уже не знает уже войны. Но довести до детей, что Родина находится на первом месте, наверное, можно благодаря таким людям, как Арутюн Чакрян", - сказала Анаид Калайджян. Арутюн Чакрян родился в 1918 году. После начала Великой Отечественной войны проходивший тогда армейскую службу Чакрян написал заявление о том, чтобы его забрали на фронт. Он воевал на Северо-Кавказском, Закавказском, Южном и четвертом Украинском фронтах. Участвовал в обороне Новороссийска в 1942 году, в прорыве "Голубой Линии" на Кубани и освобождении Таганрога. Чакрян - участник освобождения Крыма и штурма Севастополя, был заместителем командира батальона 276-го стрелкового полка 77-й стрелковой дивизии. Капитан Чакрян, при штурме Сапун-горы 7 мая 1944 года в рукопашном бою лично уничтожил более 10 гитлеровцев, а на следующий день, 8 мая, погиб на подступах к Севастополю.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250416/proshagal-pol-evropy-kak-konstantin-gumba-iz-abkhazii-priblizhal-pobedu-1054306713.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250415/voyna-berlin-lyubov-istoriya-veterana-nonny-dorofeevoy-1054483668.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне