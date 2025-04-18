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Мушба заявил, что приложит усилия для развития энергоотрасли в стране
Мушба заявил, что приложит усилия для развития энергоотрасли в стране
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Ранее Батал Мушба занимал должность начальника управления энергетики Министерства энергетики и транспорта Абхазии, ныне преобразованного в Министерство... 18.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Новый министр энергетики Абхазии, победитель конкурса "Команда Абхазии" Батал Мушба в интервью Sputnik подчеркнул, что приложит все усилия для развития энергоотрасли в стране. За оказанное доверие он поблагодарил президента Бадру Гунба. По словам Мушба, "Команда Абхазии" стала для него существенной точкой отсчета, которая внесла важные коррективы в карьеру, но в отрасли энергетики он начал работать до конкурса. "Но после конкурса все существенно изменилось, появились ответственность и возможности, которые накладывает на меня новое положение", — добавил он. В случае, если конкурс будут проводить еще раз, Мушба пожелал будущим участникам верить в себя и не ставить себе никаких ограничений. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал указы о формировании персонального состава Кабинета министров. В него в том числе вошли участники и победители конкурса молодых управленцев "Команда Абхазии", заявки на участие в котором подали более 3 000 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250413/itogi-konkursa-komanda-abkhazii-podveli-v-sukhume-1054468867.html
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абхазия, новости, конкурс "команда абхазии"
Мушба заявил, что приложит усилия для развития энергоотрасли в стране
Ранее Батал Мушба занимал должность начальника управления энергетики Министерства энергетики и транспорта Абхазии, ныне преобразованного в Министерство энергетики.
СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Новый министр энергетики Абхазии, победитель конкурса "Команда Абхазии" Батал Мушба в интервью Sputnik подчеркнул, что приложит все усилия для развития энергоотрасли в стране.
За оказанное доверие он поблагодарил президента Бадру Гунба.
"Буду прилагать все усилия, чтобы в скором времени мы, все граждане Абхазии, могли друг друга поздравлять с достижениями в отрасли энергетики. Конечно, у нас есть уже планы, у нас есть намерения, но все это мы будем конкретизировать уже в рабочем формате", — уточнил он.
По словам Мушба, "Команда Абхазии" стала для него существенной точкой отсчета, которая внесла важные коррективы в карьеру, но в отрасли энергетики он начал работать до конкурса.
"Но после конкурса все существенно изменилось, появились ответственность и возможности, которые накладывает на меня новое положение", — добавил он.
В случае, если конкурс будут проводить еще раз, Мушба пожелал будущим участникам верить в себя и не ставить себе никаких ограничений.
Президент Абхазии Бадра Гунба подписал указы о формировании персонального состава Кабинета министров. В него в том числе вошли участники и победители конкурса молодых управленцев "Команда Абхазии", заявки на участие в котором подали более 3 000 человек.