https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/mushba-zayavil-chto-prilozhit-usiliya-dlya-razvitiya-energootrasli-v-strane-1054526041.html

Мушба заявил, что приложит усилия для развития энергоотрасли в стране

Мушба заявил, что приложит усилия для развития энергоотрасли в стране

Sputnik Абхазия

Ранее Батал Мушба занимал должность начальника управления энергетики Министерства энергетики и транспорта Абхазии, ныне преобразованного в Министерство... 18.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-18T22:14+0300

2025-04-18T22:14+0300

2025-04-18T22:14+0300

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конкурс "команда абхазии"

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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Новый министр энергетики Абхазии, победитель конкурса "Команда Абхазии" Батал Мушба в интервью Sputnik подчеркнул, что приложит все усилия для развития энергоотрасли в стране. За оказанное доверие он поблагодарил президента Бадру Гунба. По словам Мушба, "Команда Абхазии" стала для него существенной точкой отсчета, которая внесла важные коррективы в карьеру, но в отрасли энергетики он начал работать до конкурса. "Но после конкурса все существенно изменилось, появились ответственность и возможности, которые накладывает на меня новое положение", — добавил он. В случае, если конкурс будут проводить еще раз, Мушба пожелал будущим участникам верить в себя и не ставить себе никаких ограничений. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал указы о формировании персонального состава Кабинета министров. В него в том числе вошли участники и победители конкурса молодых управленцев "Команда Абхазии", заявки на участие в котором подали более 3 000 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250413/itogi-konkursa-komanda-abkhazii-podveli-v-sukhume-1054468867.html

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