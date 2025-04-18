https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/o-samom-glavnom-vrachi-v-efire-sputnik-otvetili-na-voprosy-detey-iz-abkhazii-1054517744.html

О самом главном: врачи в эфире Sputnik ответили на вопросы детей из Абхазии

О самом главном: врачи в эфире Sputnik ответили на вопросы детей из Абхазии

Sputnik Абхазия

Диспансеризация детей в Абхазии продлится до конца мая. Она организована при поддержке российского Фонда президентских грантов. 18.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-18T11:00+0300

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2025-04-18T11:02+0300

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В эфире Sputnik Абхазия врачи ответили на вопросы о здоровье от детей, живущих в республике. Детей волновали серьезные вопросы – витамины, причины кровотечения из носа, боли в животе и последствия от злоупотребления гаджетами. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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