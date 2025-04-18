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О самом главном: врачи в эфире Sputnik ответили на вопросы детей из Абхазии
О самом главном: врачи в эфире Sputnik ответили на вопросы детей из Абхазии
Sputnik Абхазия
Диспансеризация детей в Абхазии продлится до конца мая. Она организована при поддержке российского Фонда президентских грантов. 18.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-18T11:00+0300
2025-04-18T11:00+0300
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В эфире Sputnik Абхазия врачи ответили на вопросы о здоровье от детей, живущих в республике. Детей волновали серьезные вопросы – витамины, причины кровотечения из носа, боли в животе и последствия от злоупотребления гаджетами. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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абхазия, мультимедиа, видео, здравоохранение, видео
абхазия, мультимедиа, видео, здравоохранение, видео
О самом главном: врачи в эфире Sputnik ответили на вопросы детей из Абхазии
11:00 18.04.2025 (обновлено: 11:02 18.04.2025)
Диспансеризация детей в Абхазии продлится до конца мая. Она организована при поддержке российского Фонда президентских грантов.
В эфире Sputnik Абхазия врачи ответили на вопросы о здоровье от детей, живущих в республике.
Детей волновали серьезные вопросы – витамины, причины кровотечения из носа, боли в животе и последствия от злоупотребления гаджетами.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.