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Первые водительские удостоверения российского образца выдали в Абхазии
Первые водительские удостоверения российского образца выдали в Абхазии
Sputnik Абхазия
Указ, устанавливающий упрощенный порядок получения российских водительских удостоверений гражданами Абхазии с российским гражданством или видом на жительство... 18.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-18T15:15+0300
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Первые водительские удостоверения российского образца выдали сегодня в Абхазии, сообщили в МВД республики.Документы у граждан начали принимать в тестовом режиме 14 апреля, а сегодня водители смогли забрать уже готовые права.Всего уже подано 667 заявок, к выдаче готовы 332 удостоверения, что говорит о хорошей динамике совместной работы, заявил и.о. замминистра внутренних дел Беслан ЧкадуаВыдачу проводят со вторника по субботу с 09:00 до 18:00 в УГАИ МВД Абхазии. Для этого в республику были командированы семь сотрудников российской полиции.При подаче заявления необходимы паспорта Абхазии и России, действующие водительские права. Медсправка, СНИЛС и прописка не требуются, госпошлина не взимается.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250407/putin-podpisal-zakon-o-ratifikatsii-protokola-k-soglasheniyu-o-rezhime-torgovli-s-abkhaziey-1054383796.html
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абхазия, новости, мвд абхазии, мвд рф, водительские права
абхазия, новости, мвд абхазии, мвд рф, водительские права
Первые водительские удостоверения российского образца выдали в Абхазии
15:15 18.04.2025 (обновлено: 16:30 18.04.2025)
Указ, устанавливающий упрощенный порядок получения российских водительских удостоверений гражданами Абхазии с российским гражданством или видом на жительство, ранее подписал Владимир Путин.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik.
Первые водительские удостоверения российского образца выдали сегодня в Абхазии, сообщили
в МВД республики.
Документы у граждан начали принимать в тестовом режиме 14 апреля, а сегодня водители смогли забрать уже готовые права.
Всего уже подано 667 заявок, к выдаче готовы 332 удостоверения, что говорит о хорошей динамике совместной работы, заявил и.о. замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа
Выдачу проводят со вторника по субботу с 09:00 до 18:00 в УГАИ МВД Абхазии. Для этого в республику были командированы семь сотрудников российской полиции.
При подаче заявления необходимы паспорта Абхазии и России, действующие водительские права. Медсправка, СНИЛС и прописка не требуются, госпошлина не взимается.