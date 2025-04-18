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Первые водительские удостоверения российского образца выдали в Абхазии

Первые водительские удостоверения российского образца выдали в Абхазии

Sputnik Абхазия

Указ, устанавливающий упрощенный порядок получения российских водительских удостоверений гражданами Абхазии с российским гражданством или видом на жительство... 18.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-18T15:15+0300

2025-04-18T15:15+0300

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Первые водительские удостоверения российского образца выдали сегодня в Абхазии, сообщили в МВД республики.Документы у граждан начали принимать в тестовом режиме 14 апреля, а сегодня водители смогли забрать уже готовые права.Всего уже подано 667 заявок, к выдаче готовы 332 удостоверения, что говорит о хорошей динамике совместной работы, заявил и.о. замминистра внутренних дел Беслан ЧкадуаВыдачу проводят со вторника по субботу с 09:00 до 18:00 в УГАИ МВД Абхазии. Для этого в республику были командированы семь сотрудников российской полиции.При подаче заявления необходимы паспорта Абхазии и России, действующие водительские права. Медсправка, СНИЛС и прописка не требуются, госпошлина не взимается.

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