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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 19, 20 и 21 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 19, 20 и 21 апреля

Sputnik Абхазия

Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле и вынос тепла с юга. 18.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-18T19:00+0300

2025-04-18T19:00+0300

2025-04-18T19:00+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. В выходные и праздничные дни, 19, 20 и 21 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу без осадков, в воскресенье с полудня, а также в понедельник ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, туман. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни порывы до 10-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +18°С до +23°С. Температура морской воды +12°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла. Относительная влажность воздуха – 60-80%.

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