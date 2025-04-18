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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 19, 20 и 21 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 19, 20 и 21 апреля
Sputnik Абхазия
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле и вынос тепла с юга. 18.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-18T19:00+0300
2025-04-18T19:00+0300
2025-04-18T19:00+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. В выходные и праздничные дни, 19, 20 и 21 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу без осадков, в воскресенье с полудня, а также в понедельник ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, туман. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни порывы до 10-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +18°С до +23°С. Температура морской воды +12°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла. Относительная влажность воздуха – 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 19, 20 и 21 апреля
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле и вынос тепла с юга.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik. В выходные и праздничные дни, 19, 20 и 21 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу без осадков, в воскресенье с полудня, а также в понедельник ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, туман.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни порывы до 10-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.