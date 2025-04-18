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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Краснодарском крае
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Краснодарском крае
Sputnik Абхазия
Задержанный, гражданин Беларуси, сообщил, что выполнял задания украинских кураторов ради получения "легкого и быстрого заработка". 18.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-18T10:21+0300
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Краснодарском крае, сообщает ЦОС ФСБ России.Обвиняемого завербовали через интернет в декабре 2024 года, он должен был передавать данные о Черноморском флоте и российских военных за денежное вознаграждение.По указанию куратора он извлек из тайника самодельную взрывчатку весом в 2,5 килограмма, которую должен был использовать для подрыва здания в Новороссийске.Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250328/fsb-zaderzhala-zhitelya-sochi-za-opravdanie-terrorizma--1054262111.html
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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Краснодарском крае
10:21 18.04.2025 (обновлено: 10:43 18.04.2025)
Задержанный, гражданин Беларуси, сообщил, что выполнял задания украинских кураторов ради получения "легкого и быстрого заработка".
СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Краснодарском крае, сообщает ЦОС ФСБ России.
"ФСБ России в Краснодарском крае задержан иностранный гражданин, 2000 года рождения, причастный к сбору разведывательной информации и подготовке террористического акта в интересах Службы безопасности Украины", – говорится в сообщении.
Обвиняемого завербовали через интернет в декабре 2024 года, он должен был передавать данные о Черноморском флоте и российских военных за денежное вознаграждение.
По указанию куратора он извлек из тайника самодельную взрывчатку весом в 2,5 килограмма, которую должен был использовать для подрыва здания в Новороссийске.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.