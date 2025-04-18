https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/sotrudniki-fsb-predotvratili-terakt-v-krasnodarskom-krae-1054517058.html

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Краснодарском крае

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Краснодарском крае

Sputnik Абхазия

Задержанный, гражданин Беларуси, сообщил, что выполнял задания украинских кураторов ради получения "легкого и быстрого заработка". 18.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-18T10:21+0300

2025-04-18T10:21+0300

2025-04-18T10:43+0300

новости

россия

украина

фсб

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/12/1049495191_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_200268b71dea07592a4c0577440a4705.jpg

СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Краснодарском крае, сообщает ЦОС ФСБ России.Обвиняемого завербовали через интернет в декабре 2024 года, он должен был передавать данные о Черноморском флоте и российских военных за денежное вознаграждение.По указанию куратора он извлек из тайника самодельную взрывчатку весом в 2,5 килограмма, которую должен был использовать для подрыва здания в Новороссийске.Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250328/fsb-zaderzhala-zhitelya-sochi-za-opravdanie-terrorizma--1054262111.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия, украина, фсб