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ВС России за неделю нанесли девять групповых ударов по украинским объектам
ВС России за неделю нанесли девять групповых ударов по украинским объектам
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 апр – Sputnik. За неделю, с 12 по 18 апреля, Вооруженные силы России нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по... 18.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. За неделю, с 12 по 18 апреля, Вооруженные силы России нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по украинским объектам. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, сегодня утром нанесен групповой удар по ключевым производственным площадкам выпуска БпЛА и военным аэродромам, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.За неделю ВС РФ освободили населенные пункты Калиново, Валентиновка, Елизаветовка и Преображенка ДНР, средствами ПВО поразили самолет F-16, 45 управляемых авиабомб JDAM и 29 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 1618 украинских БпЛА. Всего с начала СВО уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 52 592 БпЛА, 603 ЗРК, 22 920 танков и других боевых бронированных машин, 1 541 боевая машина РСЗО, 23 820 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 317 единиц специальной военной автомобильной техники.
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. За неделю, с 12 по 18 апреля, Вооруженные силы России нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по украинским объектам. Об этом сообщили в Минобороны.
Поражены предприятия ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, ракет и беспилотников, центры подготовки операторов дронов, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
Кроме того, сегодня утром нанесен групповой удар по ключевым производственным площадкам выпуска БпЛА и военным аэродромам, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
За неделю ВС РФ освободили населенные пункты Калиново, Валентиновка, Елизаветовка и Преображенка ДНР, средствами ПВО поразили самолет F-16, 45 управляемых авиабомб JDAM и 29 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 1618 украинских БпЛА.
Всего с начала СВО уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 52 592 БпЛА, 603 ЗРК, 22 920 танков и других боевых бронированных машин, 1 541 боевая машина РСЗО, 23 820 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 317 единиц специальной военной автомобильной техники.