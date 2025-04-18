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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/vs-rossii-za-nedelyu-nanesli-devyat-gruppovykh-udarov-po-ukrainskim-obektam-1054523026.html
ВС России за неделю нанесли девять групповых ударов по украинским объектам
ВС России за неделю нанесли девять групповых ударов по украинским объектам
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 апр – Sputnik. За неделю, с 12 по 18 апреля, Вооруженные силы России нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по... 18.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. За неделю, с 12 по 18 апреля, Вооруженные силы России нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по украинским объектам. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, сегодня утром нанесен групповой удар по ключевым производственным площадкам выпуска БпЛА и военным аэродромам, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.За неделю ВС РФ освободили населенные пункты Калиново, Валентиновка, Елизаветовка и Преображенка ДНР, средствами ПВО поразили самолет F-16, 45 управляемых авиабомб JDAM и 29 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 1618 украинских БпЛА. Всего с начала СВО уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 52 592 БпЛА, 603 ЗРК, 22 920 танков и других боевых бронированных машин, 1 541 боевая машина РСЗО, 23 820 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 317 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250417/kharkovskiy-proryv-i-drugie-goryachie-uchastki-svo-1054504882.html
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россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости

ВС России за неделю нанесли девять групповых ударов по украинским объектам

17:18 18.04.2025 (обновлено: 17:48 18.04.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 18.04.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. За неделю, с 12 по 18 апреля, Вооруженные силы России нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по украинским объектам. Об этом сообщили в Минобороны.
Поражены предприятия ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, ракет и беспилотников, центры подготовки операторов дронов, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
Кроме того, сегодня утром нанесен групповой удар по ключевым производственным площадкам выпуска БпЛА и военным аэродромам, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
За неделю ВС РФ освободили населенные пункты Калиново, Валентиновка, Елизаветовка и Преображенка ДНР, средствами ПВО поразили самолет F-16, 45 управляемых авиабомб JDAM и 29 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 1618 украинских БпЛА.
Всего с начала СВО уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 52 592 БпЛА, 603 ЗРК, 22 920 танков и других боевых бронированных машин, 1 541 боевая машина РСЗО, 23 820 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 317 единиц специальной военной автомобильной техники.
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