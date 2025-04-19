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Ажиба: назначение на пост руководителя аппарата Кабмина стало приятной неожиданностью

Ажиба: назначение на пост руководителя аппарата Кабмина стало приятной неожиданностью

Sputnik Абхазия

В финал конкурса молодых управленцев "Команда Абхазии" прошли более 80 человек. На торжественной церемонии объявления победителей президент Бадра Гунба сразу... 19.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-19T12:36+0300

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СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Новый руководитель аппарата Кабмина, участник "Команды Абхазии" Иатыр Ажиба назвал приятной неожиданностью свое назначение на пост. До этого 12 лет работал в Министерстве финансов и уверен, что этот опыт пригодится ему в новой должности. Ажиба подчеркнул, что для него самым важным во время прохождения этапов "Команды Абхазии" стало налаживание коммуникации с другими участниками, молодыми, амбициозными. Если этот конкурс проведут еще раз, он бы посоветовал молодежи республики воспользоваться шансом и попробовать свои силы. В ближайшие дни Иатыр Ажиба планирует провести анализ деятельности аппарата Кабмина, и исходя из этого строить планы на дальнейшую работу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/tsvinariya-o-naznachenii-na-post-glavy-migratsionnoy-sluzhby-kak-ofitser-ya-ne-mog-otkazatsya-1054526362.html

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