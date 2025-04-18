https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/tsvinariya-o-naznachenii-na-post-glavy-migratsionnoy-sluzhby-kak-ofitser-ya-ne-mog-otkazatsya-1054526362.html

Цвинария о назначении на пост главы миграционной службы: как офицер, я не мог отказаться

Цвинария о назначении на пост главы миграционной службы: как офицер, я не мог отказаться

Sputnik Абхазия

Указом президента Бадры Гунба начальник организационно-инспекторского отдела ГТК Абхазии Саид Цвинария был назначен главой Государственной миграционной службы. 18.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-18T22:19+0300

2025-04-18T22:19+0300

2025-04-18T22:19+0300

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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Крайне неожиданным и ответственным назвал свое назначение на пост начальника Государственной миграционной службы победитель конкурса "Команда Абхазии" Саид Цвинария. Цвинария признался, что испытывает легкое волнение в связи с новой должностью, так как много лет работал в Государственном таможенном комитете, и сейчас ему предстоит осваивать новую для себя область и делать это эффективно. При этом он подчеркнул, что опыт и знания, полученные в ГТК, пригодятся ему на новом посту. Начать Цвинария планирует с изучения материально-технической базы структуры и выработки изменений, которые принесут пользу государству. Что касается "Команды Абхазии", то новый глава миграционной службы высоко оценил проект и подчеркнул, что кадровые конкурсы такого масштаба конкурса в стране еще не проводились. "Проект был максимально эффективный. Был жесточайший отбор, и он показал оптимистичные перспективы для нашей страны, потому что у нас очень много хорошей молодежи, которой дали шанс реализоваться. В пример можно взять мой путь – поучаствовал в конкурсе, победил, предложили работу. В нашей профессии отказываться от приказа сверху нельзя – будем работать", — резюмировал он. Если конкурс продолжится, то в Абхазии появится существенный резерв профессиональных и талантливых кадров, подчеркнул он. Саид Цвинария посоветовал потенциальным участникам не упускать возможность, ведь даже если не получится победить, на пути к финалу можно будет извлечь для себя много пользы. В финал конкурса "Команда Абхазии" прошли более 80 молодых управленцев, наиболее ярко проявивших себя на предыдущих этапах. Все они смогут принять участие в программе мастерской "Сенеж", кроме того, некоторых из них президент Бадра Гунба назначил на высокие государственные посты.

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