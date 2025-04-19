https://sputnik-abkhazia.ru/20250419/delba-sistemu-kabmina-prorabotali-s-uchetom-poetapnoy-optimizatsii-organov-gosupravleniya-1054526865.html

Делба: систему Кабмина проработали с учетом поэтапной оптимизации органов госуправления

Делба: систему Кабмина проработали с учетом поэтапной оптимизации органов госуправления

Sputnik Абхазия

18 апреля президент Абхазии Бадра Гунба подписал указы об утверждении структуры Кабмина и формировании персонального состава правительства. 19.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-19T09:17+0300

2025-04-19T09:17+0300

2025-04-19T09:17+0300

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СУХУМ, 19 апр - Sputnik. За основу структуры Кабмина Абхазии была взята действующая система, которую проработали с учетом поэтапной оптимизации органов госуправления, заявил премьер-министр Владимир Делба. В нее входит пять вице-премьеров, 15 министерств, девять комитетов и девять управлений. Он пояснил, что управления находятся в подчинении у комитетов, а комитеты, которые осуществляют межотраслевое регулирование — в подчиненности у министерств. Координировать деятельность Кабмина будут премьер-министр и вице-премьеры. Делба подчеркнул, что оптимизировать структуру Кабмина необходимо, но задачи, стоящие перед органами госуправления, основаны на действующих законах, межведомственных и межгосударственных соглашениях, и ликвидировать какое-то министерство или комитет в один момент нельзя. Это необходимо делать поэтапно, и механизм заложен в новую структуру. "В течение срока, который указан в указе президента, такие преобразования поэтапно будут происходить. Будут структурные изменения в системе подчиненности налоговых и таможенных органов. Соответственно, будут приведены в соответствии с действующим законодательством отдельные центральные органы управления по их подчиненности", - добавил он.Делба отметил, что оптимизация структуры Кабмина повлечет и оптимизацию расходов на содержание госаппарата и повышение эффективности органов госуправления.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/badra-gunba-podpisal-ukazy-o-formirovanii-personalnogo-sostava-kabmina-1054524509.html

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