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Новый глава Минэка отметил роль "Команды Абхазии" в своем назначении
Новый глава Минэка отметил роль "Команды Абхазии" в своем назначении
Sputnik Абхазия
В финал конкурса молодых управленцев "Команда Абхазии" прошли более 80 человек. На торжественной церемонии объявления победителей президент Бадра Гунба сразу... 19.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-19T13:30+0300
2025-04-19T13:30+0300
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СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Новый министр экономики, участник "Команды Абхазии" Теймураз Миквабия в интервью Sputnik рассказал, что итоги конкурса сыграли немалую роль в его назначении на высокий пост. Миквабия возлагает большие надежды на курсы повышения квалификации, которые ожидаются по итогам конкурса. Если его решат организовать еще раз, он советует молодым людям обязательно принять в нем участие. "Даже для тех, кто не пройдет на тот или иной этап, это будет проверка собственных сил. И второе, самое главное — не нужно бояться. Потому что задания там были, во многом, на логику, на умение коммуницировать со своими партнерами за столом. Мне кажется, даже не имея большого управленческого опыта в этом конкурсе можно было достичь больших успехов", — уверен он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250419/azhiba-naznachenie-na-post-rukovoditelya-apparata-kabmina-stalo-priyatnoy-neozhidannostyu-1054528594.html
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абхазия, конкурс "команда абхазии", новости, министерство экономики
абхазия, конкурс "команда абхазии", новости, министерство экономики
Новый глава Минэка отметил роль "Команды Абхазии" в своем назначении
В финал конкурса молодых управленцев "Команда Абхазии" прошли более 80 человек. На торжественной церемонии объявления победителей президент Бадра Гунба сразу предложил некоторым участникам занять высокие государственные посты.
СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Новый министр экономики, участник "Команды Абхазии" Теймураз Миквабия в интервью Sputnik рассказал, что итоги конкурса сыграли немалую роль в его назначении на высокий пост.
Работа в Минэке Миквабия знакома — он пять лет был заместителем министра, курировал транспортную отрасль. В новой должности он хочет первым делом изучит направления, которыми раньше не занимался, а потом уже "делать более серьезные шаги".
Миквабия возлагает большие надежды на курсы повышения квалификации, которые ожидаются по итогам конкурса. Если его решат организовать еще раз, он советует молодым людям обязательно принять в нем участие.
"Даже для тех, кто не пройдет на тот или иной этап, это будет проверка собственных сил. И второе, самое главное — не нужно бояться. Потому что задания там были, во многом, на логику, на умение коммуницировать со своими партнерами за столом. Мне кажется, даже не имея большого управленческого опыта в этом конкурсе можно было достичь больших успехов", — уверен он.