https://sputnik-abkhazia.ru/20250419/novyy-glava-mineka-otmetil-rol-komandy-abkhazii-v-svoem-naznachenii-1054528842.html

Новый глава Минэка отметил роль "Команды Абхазии" в своем назначении

Новый глава Минэка отметил роль "Команды Абхазии" в своем назначении

Sputnik Абхазия

В финал конкурса молодых управленцев "Команда Абхазии" прошли более 80 человек. На торжественной церемонии объявления победителей президент Бадра Гунба сразу... 19.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-19T13:30+0300

2025-04-19T13:30+0300

2025-04-19T13:30+0300

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СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Новый министр экономики, участник "Команды Абхазии" Теймураз Миквабия в интервью Sputnik рассказал, что итоги конкурса сыграли немалую роль в его назначении на высокий пост. Миквабия возлагает большие надежды на курсы повышения квалификации, которые ожидаются по итогам конкурса. Если его решат организовать еще раз, он советует молодым людям обязательно принять в нем участие. "Даже для тех, кто не пройдет на тот или иной этап, это будет проверка собственных сил. И второе, самое главное — не нужно бояться. Потому что задания там были, во многом, на логику, на умение коммуницировать со своими партнерами за столом. Мне кажется, даже не имея большого управленческого опыта в этом конкурсе можно было достичь больших успехов", — уверен он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250419/azhiba-naznachenie-na-post-rukovoditelya-apparata-kabmina-stalo-priyatnoy-neozhidannostyu-1054528594.html

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абхазия, конкурс "команда абхазии", новости, министерство экономики