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Пасхальное перемирие в зоне СВО вступило в силу

Пасхальное перемирие в зоне СВО вступило в силу

Sputnik Абхазия

Перемирие будет действовать до полуночи понедельника, боевые действия полностью прекратятся, если Киев будет придерживаться условий режима прекращения огня. 19.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-19T19:05+0300

2025-04-19T19:05+0300

2025-04-19T19:06+0300

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СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, вступило в силу.В Минобороны России уточнили, что начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отдал указания всем командующим в зоне СВО о прекращении огня и ведения боевых действий.При этом в ведомстве подчеркнули, что режим вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться Россией при условии взаимного соблюдения со стороны Киева.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/vs-rossii-za-nedelyu-nanesli-devyat-gruppovykh-udarov-po-ukrainskim-obektam-1054523026.html

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