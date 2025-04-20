https://sputnik-abkhazia.ru/20250420/chastichku-blagodatnogo-ognya-dostavili-v-abkhaziyu-1054532534.html
Частичку Благодатного огня доставили в Абхазию
Частичку Благодатного огня доставили в Абхазию
Sputnik Абхазия
В 2025 году православные христиане по всему миру отмечают Пасху 20 апреля. 20.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-20T02:17+0300
2025-04-20T02:17+0300
2025-04-20T02:17+0300
в абхазии
абхазия
пасха
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СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Частичку Благодатного огня доставили в Абхазию. В богослужении в кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухуме приняло участие большое количество верующих, в том числе премьер-министр Владимир Делба. Пасхальная служба во всех действующих храмах республики продлится до 6:00. После этого прихожане смогут освятить куличи и крашеные яйца.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250420/badra-gunba-pozdravil-zhiteley-abkhazii-s-paskhoy-1054532437.html
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абхазия, пасха
Частичку Благодатного огня доставили в Абхазию
В 2025 году православные христиане по всему миру отмечают Пасху 20 апреля.
СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Частичку Благодатного огня доставили в Абхазию.
В богослужении в кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухуме приняло участие большое количество верующих, в том числе премьер-министр Владимир Делба.
Пасхальная служба во всех действующих храмах республики продлится до 6:00. После этого прихожане смогут освятить куличи и крашеные яйца.