https://sputnik-abkhazia.ru/20250420/chastichku-blagodatnogo-ognya-dostavili-v-abkhaziyu-1054532534.html

Частичку Благодатного огня доставили в Абхазию

Частичку Благодатного огня доставили в Абхазию

Sputnik Абхазия

В 2025 году православные христиане по всему миру отмечают Пасху 20 апреля. 20.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-20T02:17+0300

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в абхазии

абхазия

пасха

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СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Частичку Благодатного огня доставили в Абхазию. В богослужении в кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухуме приняло участие большое количество верующих, в том числе премьер-министр Владимир Делба. Пасхальная служба во всех действующих храмах республики продлится до 6:00. После этого прихожане смогут освятить куличи и крашеные яйца.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250420/badra-gunba-pozdravil-zhiteley-abkhazii-s-paskhoy-1054532437.html

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