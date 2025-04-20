https://sputnik-abkhazia.ru/20250420/kulturnaya-afisha-abkhazii-folklornye-ansambli-i-khudozhestvennye-vystavki-1054536921.html

Культурная афиша Абхазии: фольклорные ансамбли и художественные выставки

Культурная афиша Абхазии: фольклорные ансамбли и художественные выставки

Sputnik Абхазия

Культурная афиша с 21 по 27 апреля. Читайте и планируйте свой культурный отдых. 20.04.2025, Sputnik Абхазия

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культура

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Культурная афиша с 21 по 27 апреля. Читайте и планируйте свой культурный отдых.Абхазская госфилармония 30 апреля в 18:30 — ХV республиканский фестиваль фольклорных вокальных ансамблей Абхазии "Раида". Абхазский драмтеатр 22 апреля в 19:00 — лирическая постановка "Он и она" по произведению Дмитрия Гулия. Режиссер — Мадина Аргун. 29 апреля в 19:00 — спектакль "Носороги" по пьесе Эжена Йонеско. Режиссер — Мадина Аргун. Абхазский Молодежный театр 23 апреля в 19:00 — спектакль "В день Пасхи". Постановка посвящена автору сценария, известному абхазскому режиссеру театра, кино и телевидения, Заслуженному деятелю искусств Абхазии Михаилу Мархолиа. РУСДРАМ 25-26 апреля в 19:00 — спектакль "Безымянная звезда" по мотивам произведения Михаила Себастьяна. Режиссер — Антон Корнилов. Выставки До 25 апреля в Музее Банка Абхазии открыта выставка Заслуженного художника республики Руслана Габлия.До 26 апреля в "The Wall Gallery" в Сухуме — выставка художника Адгура Дзидзария. До 27 апреля — выставка юных художников, организованная совместно с Липецкой худшколой в Доме детского творчества "Айнар". До 8 мая — выставка скульптора Адамура Аршба "AbNILOS", на которой представлены предметы из дерева, в галерее AUADA.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250412/vystavka-adgura-dzidzariya-otkrylas-v-sukhume-1054460623.html

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