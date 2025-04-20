https://sputnik-abkhazia.ru/20250420/memorial-pamyati-geroev-velikoy-otechestvennoy-voyny-otrestavriruyut-v-gudaute-1054533324.html

Мемориал памяти героев Великой Отечественной войны отреставрируют в Гудауте

Мемориал памяти героев Великой Отечественной войны отреставрируют в Гудауте

Sputnik Абхазия

Мемориал памяти воинов – жителей Абхазии, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны открыли в Гудауте в 1981 году. 20.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Мемориал памяти павших героев Великой Отечественной войны отреставрируют в Гудауте, рассказал Sputnik первый замглавы района Виталий Агрба.Мемориал памяти воинов – жителей Абхазии, павших в сражениях Великой Отечественной войны, открыли в Гудауте в 1981 году. Его авторы - знаменитый скульптор Марина Эшба и архитектор Тамара Лакрба. Основой скульптуры стал абхазский фольклор. Женщина - Гунда, подняв руку со светящимся мизинцем, указывает путь домой братьям, возвращающимся из похода. За мемориальный комплекс в Гудауте Марине Эшба и Тамаре Лакрба присудили Государственную премию имени Гулиа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/kopiyu-znameni-pobedy-peredali-muzeyu-boevoy-slavy-v-sukhume-1054519945.html

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