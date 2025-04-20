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Мемориал памяти героев Великой Отечественной войны отреставрируют в Гудауте
Мемориал памяти героев Великой Отечественной войны отреставрируют в Гудауте
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Мемориал памяти воинов – жителей Абхазии, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны открыли в Гудауте в 1981 году. 20.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Мемориал памяти павших героев Великой Отечественной войны отреставрируют в Гудауте, рассказал Sputnik первый замглавы района Виталий Агрба.Мемориал памяти воинов – жителей Абхазии, павших в сражениях Великой Отечественной войны, открыли в Гудауте в 1981 году. Его авторы - знаменитый скульптор Марина Эшба и архитектор Тамара Лакрба. Основой скульптуры стал абхазский фольклор. Женщина - Гунда, подняв руку со светящимся мизинцем, указывает путь домой братьям, возвращающимся из похода. За мемориальный комплекс в Гудауте Марине Эшба и Тамаре Лакрба присудили Государственную премию имени Гулиа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/kopiyu-znameni-pobedy-peredali-muzeyu-boevoy-slavy-v-sukhume-1054519945.html
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абхазия, гудаута, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война
абхазия, гудаута, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война
Мемориал памяти героев Великой Отечественной войны отреставрируют в Гудауте
11:42 20.04.2025 (обновлено: 11:43 20.04.2025)
Мемориал памяти воинов – жителей Абхазии, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны открыли в Гудауте в 1981 году.
СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Мемориал памяти павших героев Великой Отечественной войны отреставрируют в Гудауте, рассказал Sputnik первый замглавы района Виталий Агрба.
Планируется уложить брусчатку вокруг мемориала, частично заменить гранитные плиты, установить освещение. Работы завершат к 9 Мая. На них из республиканского бюджета выделено 2,2 млн рублей.
Мемориал памяти воинов – жителей Абхазии, павших в сражениях Великой Отечественной войны, открыли в Гудауте в 1981 году. Его авторы - знаменитый скульптор Марина Эшба и архитектор Тамара Лакрба.
Основой скульптуры стал абхазский фольклор. Женщина - Гунда, подняв руку со светящимся мизинцем, указывает путь домой братьям, возвращающимся из похода.
За мемориальный комплекс в Гудауте Марине Эшба и Тамаре Лакрба присудили Государственную премию имени Гулиа.