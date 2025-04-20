https://sputnik-abkhazia.ru/20250420/v-minoborony-rossii-zayavili-o-narushenii-paskhalnogo-peremiriya-so-storony-vsu-1054533765.html

В Минобороны России заявили о нарушении пасхального перемирия со стороны ВСУ

В Минобороны России заявили о нарушении пасхального перемирия со стороны ВСУ

Sputnik Абхазия

Перемирие, объявленное Владимиром Путиным в канун Светлой Пасхи, действует с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля. 20.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-20T12:46+0300

2025-04-20T12:46+0300

2025-04-20T12:46+0300

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СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Украинские войска не раз нарушали пасхальное перемирие, заявили в Минобороны РФ. Кроме того, ночью они применили 48 БпЛА, 444 раза обстреляли позиции российской армии из минометов и артиллерии. При этом все группировки ВС РФ в зоне СВО с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, добавили в ведомстве.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250419/paskhalnoe-peremirie-v-zone-svo-vstupilo-v-silu-1054529992.html

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