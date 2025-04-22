https://sputnik-abkhazia.ru/20250422/sergey-lavrov-pozdravil-olega-bartsits-s-naznacheniem-na-post-glavy-mid-abkhazii-1054552450.html

Сергей Лавров поздравил Олега Барциц с назначением на пост главы МИД Абхазии

Сергей Лавров поздравил Олега Барциц с назначением на пост главы МИД Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров поздравил Олега Барциц с назначением на пост министра иностранных дел Абхазии. 22.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров поздравил Олега Барциц с назначением на пост министра иностранных дел Абхазии. Лавров выразил уверенность, что богатый профессиональный опыт Барциц позволит ему успешно работать над всесторонним развитием российско-абхазских союзнических связей и продвижением интересов Абхазии на международной арене. Олег Барциц с 2010 года руководил Торговым представительством Абхазии в России. Был кандидатом в президенты на выборах 2025 года. 18 апреля указом президента Бадры Гунба назначен главой МИД.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250422/glava-mid-abkhazii-nazval-vazhneyshim-prioritetom-dlya-abkhazii-sotrudnichestvo-s-rossiey-1054552197.html

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