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https://sputnik-abkhazia.ru/20250422/sergey-lavrov-pozdravil-olega-bartsits-s-naznacheniem-na-post-glavy-mid-abkhazii-1054552450.html
Сергей Лавров поздравил Олега Барциц с назначением на пост главы МИД Абхазии
Сергей Лавров поздравил Олега Барциц с назначением на пост главы МИД Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров поздравил Олега Барциц с назначением на пост министра иностранных дел Абхазии. 22.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров поздравил Олега Барциц с назначением на пост министра иностранных дел Абхазии. Лавров выразил уверенность, что богатый профессиональный опыт Барциц позволит ему успешно работать над всесторонним развитием российско-абхазских союзнических связей и продвижением интересов Абхазии на международной арене. Олег Барциц с 2010 года руководил Торговым представительством Абхазии в России. Был кандидатом в президенты на выборах 2025 года. 18 апреля указом президента Бадры Гунба назначен главой МИД.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250422/glava-mid-abkhazii-nazval-vazhneyshim-prioritetom-dlya-abkhazii-sotrudnichestvo-s-rossiey-1054552197.html
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сергей лавров, олег барциц, мид рф, мид абхазии, абхазия, россия
сергей лавров, олег барциц, мид рф, мид абхазии, абхазия, россия

Сергей Лавров поздравил Олега Барциц с назначением на пост главы МИД Абхазии

16:30 22.04.2025 (обновлено: 17:17 22.04.2025)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Сербии С. Лаврова и М. Джурича
Встреча глав МИД РФ и Сербии С. Лаврова и М. Джурича - Sputnik Абхазия, 1920, 22.04.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров поздравил Олега Барциц с назначением на пост министра иностранных дел Абхазии.
"Настроен на конструктивный товарищеский диалог по всем актуальным для наших государств вопросам двусторонней и внешнеполитической повестки", — говорится в поздравлении.
Лавров выразил уверенность, что богатый профессиональный опыт Барциц позволит ему успешно работать над всесторонним развитием российско-абхазских союзнических связей и продвижением интересов Абхазии на международной арене.
Олег Барциц с 2010 года руководил Торговым представительством Абхазии в России. Был кандидатом в президенты на выборах 2025 года.
18 апреля указом президента Бадры Гунба назначен главой МИД.
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