https://sputnik-abkhazia.ru/20250423/ot-kubani-do-berlina-boevoy-put-mikhaila-sheroziya-iz-abkhazii-1054382409.html

От Кубани до Берлина: боевой путь Михаила Шерозия из Абхазии

От Кубани до Берлина: боевой путь Михаила Шерозия из Абхазии

Sputnik Абхазия

Михаил Шерозия с самого начала Великой Отечественной войны хотел отправиться на фронт. Но из-за юного возраста его не брали. Первые два года войны помогал в... 23.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-23T08:00+0300

2025-04-23T08:00+0300

2025-04-23T08:00+0300

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80-летие победы в великой отечественной войне

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О своем боевом пути Михаил Шерозия рассказывал в интервью Sputnik в 2015 году.SputnikМихаил Шерозия учился в седьмом классе, когда началась Великая Отечественная война.Юношу вместе со сверстниками отправили добывать уголь в шахты в Ткуарчал.В 1943 году он оттуда сбежал, и отправился в Гудаутский военкомат. Тогда уже 17-летнего Михаила отправили в Тбилисское училище связи.После шести месяцев обучения Шерозия направили на Кубань. Он попал на Второй Украинский фронт."Первое боевое крещение было в Старом Осколе, там была очень сильная бомбежка. Мы успели выгрузиться из эшелона и укрыться. Мы два дня находились в лесу", — подчеркнул ветеран.После освобождения Украины Михаил Шерозия участвовал в освобождении Польши и Германии.После взятия Берлина батальон Михаила Шерозия был переброшен в Чехословакию."В Чехословакии немецкий гарнизон захватил радиостанцию, нас позвали для оказания помощи. Мы их разбили очень быстро", — отметил ветеран.После окончания Великой Отечественной войны Михаил Шерозия вернулся в Абхазию, создал семью, воспитал четырех сыновей и дочь, много лет работал начальником чайной фабрики.Михаил Шерозия воевал на Первом украинском фронте и принимал участие в освобождении Украины, Польши и Берлина, награжден медалями "За освобождение Праги", " За взятие Берлина", "За победу над Германией". Ветерана не стало в 2017 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250420/ot-stalingrada-do-rigi-boevoy-put-very-grishinoy-1054306840.html

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абхазия, великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне, лица победы