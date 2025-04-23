https://sputnik-abkhazia.ru/20250423/ot-kubani-do-berlina-boevoy-put-mikhaila-sheroziya-iz-abkhazii-1054382409.html
От Кубани до Берлина: боевой путь Михаила Шерозия из Абхазии
От Кубани до Берлина: боевой путь Михаила Шерозия из Абхазии
Sputnik Абхазия
Михаил Шерозия с самого начала Великой Отечественной войны хотел отправиться на фронт. Но из-за юного возраста его не брали. Первые два года войны помогал в... 23.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-23T08:00+0300
2025-04-23T08:00+0300
2025-04-23T08:00+0300
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80-летие победы в великой отечественной войне
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О своем боевом пути Михаил Шерозия рассказывал в интервью Sputnik в 2015 году.SputnikМихаил Шерозия учился в седьмом классе, когда началась Великая Отечественная война.Юношу вместе со сверстниками отправили добывать уголь в шахты в Ткуарчал.В 1943 году он оттуда сбежал, и отправился в Гудаутский военкомат. Тогда уже 17-летнего Михаила отправили в Тбилисское училище связи.После шести месяцев обучения Шерозия направили на Кубань. Он попал на Второй Украинский фронт."Первое боевое крещение было в Старом Осколе, там была очень сильная бомбежка. Мы успели выгрузиться из эшелона и укрыться. Мы два дня находились в лесу", — подчеркнул ветеран.После освобождения Украины Михаил Шерозия участвовал в освобождении Польши и Германии.После взятия Берлина батальон Михаила Шерозия был переброшен в Чехословакию."В Чехословакии немецкий гарнизон захватил радиостанцию, нас позвали для оказания помощи. Мы их разбили очень быстро", — отметил ветеран.После окончания Великой Отечественной войны Михаил Шерозия вернулся в Абхазию, создал семью, воспитал четырех сыновей и дочь, много лет работал начальником чайной фабрики.Михаил Шерозия воевал на Первом украинском фронте и принимал участие в освобождении Украины, Польши и Берлина, награжден медалями "За освобождение Праги", " За взятие Берлина", "За победу над Германией". Ветерана не стало в 2017 году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250420/ot-stalingrada-do-rigi-boevoy-put-very-grishinoy-1054306840.html
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абхазия, великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне, лица победы
абхазия, великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне, лица победы
От Кубани до Берлина: боевой путь Михаила Шерозия из Абхазии
Михаил Шерозия с самого начала Великой Отечественной войны хотел отправиться на фронт. Но из-за юного возраста его не брали. Первые два года войны помогал в тылу – добывал в Ткуарчале уголь. В 1943 году Шерозия попал на фронт.
О своем боевом пути Михаил Шерозия рассказывал в интервью Sputnik в 2015 году.
Михаил Шерозия учился в седьмом классе, когда началась Великая Отечественная война.
"Мы все хотели попасть на фронт, но не подходили по возрасту. Нам говорили, что возьмут нас, когда придет время", — рассказывал ветеран.
Юношу вместе со сверстниками отправили добывать уголь в шахты в Ткуарчал.
В 1943 году он оттуда сбежал, и отправился в Гудаутский военкомат. Тогда уже 17-летнего Михаила отправили в Тбилисское училище связи.
После шести месяцев обучения Шерозия направили на Кубань. Он попал на Второй Украинский фронт.
"Первое боевое крещение было в Старом Осколе, там была очень сильная бомбежка. Мы успели выгрузиться из эшелона и укрыться. Мы два дня находились в лесу", — подчеркнул ветеран.
После освобождения Украины Михаил Шерозия участвовал в освобождении Польши и Германии.
"Берлин был взят 2 мая, а Сталин дал приказ взять его 1 мая, наши очень торопились, поэтому было много потерь среди бойцов. Немцы укрепили Берлин самыми передовыми частями, однако им пришлось капитулировать", — сказал Шерозия.
После взятия Берлина батальон Михаила Шерозия был переброшен в Чехословакию.
"В Чехословакии немецкий гарнизон захватил радиостанцию, нас позвали для оказания помощи. Мы их разбили очень быстро", — отметил ветеран.
После окончания Великой Отечественной войны Михаил Шерозия вернулся в Абхазию, создал семью, воспитал четырех сыновей и дочь, много лет работал начальником чайной фабрики.
Михаил Шерозия воевал на Первом украинском фронте и принимал участие в освобождении Украины, Польши и Берлина, награжден медалями "За освобождение Праги", " За взятие Берлина", "За победу над Германией". Ветерана не стало в 2017 году.