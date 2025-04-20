https://sputnik-abkhazia.ru/20250420/ot-stalingrada-do-rigi-boevoy-put-very-grishinoy-1054306840.html

От Сталинграда до Риги: боевой путь Веры Гришиной

От Сталинграда до Риги: боевой путь Веры Гришиной

Sputnik Абхазия

Вера Гришина в течение четырех лет шла дорогами войны в составе пехотного батальона с автоматом и вещмешком за спиной, преодолевая сотни километров пешком. 20.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-20T15:03+0300

2025-04-20T15:03+0300

2025-04-20T15:03+0300

великая победа — 80

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война

абхазия

лица победы

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SputnikВера Гришина родилась в Абхазии, в городе Гагра. До начала Великой Отечественной войны молодая девушка работала счетоводом, а когда Германия вторглась в Советский Союз, добровольно пошла в военкомат.Батальон, в котором состояла Вера Гришина, участвовал в боях под Сталинградом."Это было тяжелое время для нас. Стоял сильный холод, нам с девочками приходилось в стужу засыпать в окопах. Потом наш командир выдал нам стеганые ватники, и тогда стало легче переносить мороз", — вспоминала Гришина.В 1945 году, за несколько месяцев до окончания войны, Веру Гришину перевели в штабную работу. По словам ветерана, там она находилась под охраной, и уже не было так страшно. В штабе ей было поручено вести бухгалтерию хозяйственной части."И здесь я не стояла на месте, штаб передвигался вместе с пехотой. Нам выдали автоматы и вещмешки с продуктами. Приходилась преодолевать сотни километров", — рассказывала ветеран.Победу Вера Гришина встретила в Риге."Мы так радовались, когда узнали, что война закончилась, пели песни, танцевали", — делилась впечатлениями ветеран.После Великой Отечественной войны летом женщин из батальона связи демобилизовали, и Вера Гришина вернулась в Абхазию.Ветеран была удостоена многочисленных наград, среди них орден Отечественной войны и медаль "За победу над Германией".

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Sputnik Абхазия

80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, абхазия, лица победы