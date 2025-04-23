https://sputnik-abkhazia.ru/20250423/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-24-aprelya-1054578381.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 апреля

Sputnik Абхазия

Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления. 23.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-23T17:25+0300

2025-04-23T17:25+0300

2025-04-23T17:40+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 23 апр – Sputnik. В четверг, 24 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Днем ожидается дождь разной интенсивности, гроза, туман.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

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2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия

погода в абхазии