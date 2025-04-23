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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 апреля
Sputnik Абхазия
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления. 23.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-23T17:25+0300
2025-04-23T17:25+0300
2025-04-23T17:40+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 23 апр – Sputnik. В четверг, 24 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Днем ожидается дождь разной интенсивности, гроза, туман.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 апреля
17:25 23.04.2025 (обновлено: 17:40 23.04.2025)
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 23 апр – Sputnik. В четверг, 24 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Днем ожидается дождь разной интенсивности, гроза, туман.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.