Ветерану Алексею Ласурия присвоили звание Почетного гражданина Сочи
17:30 23.04.2025 (обновлено: 17:38 23.04.2025)
© Sputnik / Акоп КущянАлексей Ласурия - ветеран Великой Отечественной войны
© Sputnik / Акоп Кущян
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По поручению Владимира Путина почетное звание присвоили 35 ветеранам, прописанным в Сочи.
СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Ветерана Великой Отечественной войны Алексея Ласурия поздравили с присвоением звания почетного гражданина Сочи, которого он удостоился в преддверии 80-летия Победы.
Ласурия прописан в Сочи, но сейчас проживает в Сухуме с семьей. Для вручения ему медали и памятных подарков в абхазскую столицу приехала делегация сочинского Горсобрания.
Городской депутат Елена Дорогинина отметила, что по поручению президента России почетное звание получили 35 ветеранов. Она уточнила, что, помимо медали, Ласурия полагается надбавка к пенсии.
© Sputnik / Акоп Кущян
Алексей Ласурия, ветеран Великой Отечественной войны
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© Sputnik / Акоп Кущян
Алексей Ласурия, ветеран Великой Отечественной войны
© Sputnik / Акоп Кущян
Алексей Ласурия, ветеран Великой Отечественной войны
2/3
© Sputnik / Акоп Кущян
Алексей Ласурия, ветеран Великой Отечественной войны
© Sputnik / Акоп Кущян
Алексей Ласурия, ветеран Великой Отечественной войны
3/3
© Sputnik / Акоп Кущян
Алексей Ласурия, ветеран Великой Отечественной войны
1/3
© Sputnik / Акоп Кущян
Алексей Ласурия, ветеран Великой Отечественной войны
2/3
© Sputnik / Акоп Кущян
Алексей Ласурия, ветеран Великой Отечественной войны
3/3
© Sputnik / Акоп Кущян
Алексей Ласурия, ветеран Великой Отечественной войны
Алексей Ласурия в 1945 году дошел до Берлина и оставил надпись на стене Рейхстага. В феврале этого года ему исполнилось 100 лет. С этой юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин.