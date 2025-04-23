https://sputnik-abkhazia.ru/20250423/veteranu-alekseyu-lasuriya-prisvoili-zvanie-pochetnogo-grazhdanina-sochi-1054578723.html

Ветерану Алексею Ласурия присвоили звание Почетного гражданина Сочи

Ветерану Алексею Ласурия присвоили звание Почетного гражданина Сочи

Sputnik Абхазия

По поручению Владимира Путина почетное звание присвоили 35 ветеранам, прописанным в Сочи. 23.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-23T17:30+0300

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СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Ветерана Великой Отечественной войны Алексея Ласурия поздравили с присвоением звания почетного гражданина Сочи, которого он удостоился в преддверии 80-летия Победы. Городской депутат Елена Дорогинина отметила, что по поручению президента России почетное звание получили 35 ветеранов. Она уточнила, что, помимо медали, Ласурия полагается надбавка к пенсии.Алексей Ласурия в 1945 году дошел до Берлина и оставил надпись на стене Рейхстага. В феврале этого года ему исполнилось 100 лет. С этой юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250222/poezd-pobedy-interesnye-fakty-o-pervom-interaktivnom-muzee-poezde--1053864308.html

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