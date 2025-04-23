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Ветерану Алексею Ласурия присвоили звание Почетного гражданина Сочи
Ветерану Алексею Ласурия присвоили звание Почетного гражданина Сочи
Sputnik Абхазия
По поручению Владимира Путина почетное звание присвоили 35 ветеранам, прописанным в Сочи. 23.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Ветерана Великой Отечественной войны Алексея Ласурия поздравили с присвоением звания почетного гражданина Сочи, которого он удостоился в преддверии 80-летия Победы. Городской депутат Елена Дорогинина отметила, что по поручению президента России почетное звание получили 35 ветеранов. Она уточнила, что, помимо медали, Ласурия полагается надбавка к пенсии.Алексей Ласурия в 1945 году дошел до Берлина и оставил надпись на стене Рейхстага. В феврале этого года ему исполнилось 100 лет. С этой юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250222/poezd-pobedy-interesnye-fakty-o-pervom-interaktivnom-muzee-poezde--1053864308.html
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абхазия, новости, великая отечественная война
абхазия, новости, великая отечественная война

Ветерану Алексею Ласурия присвоили звание Почетного гражданина Сочи

17:30 23.04.2025 (обновлено: 17:38 23.04.2025)
© Sputnik / Акоп КущянАлексей Ласурия - ветеран Великой Отечественной войны
Алексей Ласурия - ветеран Великой Отечественной войны - Sputnik Абхазия, 1920, 23.04.2025
© Sputnik / Акоп Кущян
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По поручению Владимира Путина почетное звание присвоили 35 ветеранам, прописанным в Сочи.
СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Ветерана Великой Отечественной войны Алексея Ласурия поздравили с присвоением звания почетного гражданина Сочи, которого он удостоился в преддверии 80-летия Победы.
Ласурия прописан в Сочи, но сейчас проживает в Сухуме с семьей. Для вручения ему медали и памятных подарков в абхазскую столицу приехала делегация сочинского Горсобрания.
Городской депутат Елена Дорогинина отметила, что по поручению президента России почетное звание получили 35 ветеранов. Она уточнила, что, помимо медали, Ласурия полагается надбавка к пенсии.
© Sputnik / Акоп Кущян

Алексей Ласурия, ветеран Великой Отечественной войны

Алексей Ласурия, ветеран Великой Отечественной войны - Sputnik Абхазия
1/3
© Sputnik / Акоп Кущян

Алексей Ласурия, ветеран Великой Отечественной войны

© Sputnik / Акоп Кущян

Алексей Ласурия, ветеран Великой Отечественной войны

Алексей Ласурия, ветеран Великой Отечественной войны - Sputnik Абхазия
2/3
© Sputnik / Акоп Кущян

Алексей Ласурия, ветеран Великой Отечественной войны

© Sputnik / Акоп Кущян

Алексей Ласурия, ветеран Великой Отечественной войны

Алексей Ласурия, ветеран Великой Отечественной войны - Sputnik Абхазия
3/3
© Sputnik / Акоп Кущян

Алексей Ласурия, ветеран Великой Отечественной войны

1/3
© Sputnik / Акоп Кущян

Алексей Ласурия, ветеран Великой Отечественной войны

2/3
© Sputnik / Акоп Кущян

Алексей Ласурия, ветеран Великой Отечественной войны

3/3
© Sputnik / Акоп Кущян

Алексей Ласурия, ветеран Великой Отечественной войны

Алексей Ласурия в 1945 году дошел до Берлина и оставил надпись на стене Рейхстага. В феврале этого года ему исполнилось 100 лет. С этой юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин.
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