https://sputnik-abkhazia.ru/20250424/dzhaz-orkestr-georgiya-garanyana-vystupil-v-sukhume-1054605340.html

Джаз-оркестр Георгия Гараняна выступил в Сухуме

Джаз-оркестр Георгия Гараняна выступил в Сухуме

Sputnik Абхазия

Концерт состоялся в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Абхазии". 24.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-24T22:11+0300

2025-04-24T22:11+0300

2025-04-24T22:12+0300

в абхазии

абхазия

новости

культура

музыка

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/18/1054604829_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_95daadc95de807424d4be614f8c478c7.jpg

СУХУМ, 24 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Джаз-оркестр Георгия Гараняна выступил на сцене Абхазской госфилармонии. Исполняли музыкальные композиции Заслуженная артистка России Марина Девятова и победительница телепроекта "Большой джаз" Анастасия Иванова. На мероприятии присутствовал министр культуры Абхазии Даур Кове. Он подчеркнул, что концерт стал первым мероприятием, которое прошло в республике в 2025 году в рамках культурного обмена Абхазии и России. Ранее абхазские музыканты, дуэт Piano Duo, уже открыли сезон выступлением в Самаре. Активное развитие культурных связей между Абхазией и Россией отметил и российский посол в республике Михаил Шургалин. Он отметил, что большой вклад в это вносит сама министр культуры Ольга Любимова.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250411/takie-obstoyatelstva-bzhaniya-i-terzyan-o-kontserte-abkhazskikh-artistov-v-saratove-1054429416.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, культура, музыка