https://sputnik-abkhazia.ru/20250424/dzhaz-orkestr-georgiya-garanyana-vystupil-v-sukhume-1054605340.html
Джаз-оркестр Георгия Гараняна выступил в Сухуме
Джаз-оркестр Георгия Гараняна выступил в Сухуме
Sputnik Абхазия
Концерт состоялся в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Абхазии". 24.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Джаз-оркестр Георгия Гараняна выступил на сцене Абхазской госфилармонии. Исполняли музыкальные композиции Заслуженная артистка России Марина Девятова и победительница телепроекта "Большой джаз" Анастасия Иванова. На мероприятии присутствовал министр культуры Абхазии Даур Кове. Он подчеркнул, что концерт стал первым мероприятием, которое прошло в республике в 2025 году в рамках культурного обмена Абхазии и России. Ранее абхазские музыканты, дуэт Piano Duo, уже открыли сезон выступлением в Самаре. Активное развитие культурных связей между Абхазией и Россией отметил и российский посол в республике Михаил Шургалин. Он отметил, что большой вклад в это вносит сама министр культуры Ольга Любимова.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250411/takie-obstoyatelstva-bzhaniya-i-terzyan-o-kontserte-abkhazskikh-artistov-v-saratove-1054429416.html
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абхазия, новости, культура, музыка
Джаз-оркестр Георгия Гараняна выступил в Сухуме
22:11 24.04.2025 (обновлено: 22:12 24.04.2025)
Концерт состоялся в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Абхазии".
СУХУМ, 24 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Джаз-оркестр Георгия Гараняна выступил на сцене Абхазской госфилармонии.
Исполняли музыкальные композиции Заслуженная артистка России Марина Девятова и победительница телепроекта "Большой джаз" Анастасия Иванова.
Насладиться можно было как классическим американским джазом, так и советскими и военными песнями в уникальных аранжировках.
На мероприятии присутствовал министр культуры Абхазии Даур Кове. Он подчеркнул, что концерт стал первым мероприятием, которое прошло в республике в 2025 году в рамках культурного обмена Абхазии и России. Ранее абхазские музыканты, дуэт Piano Duo, уже открыли сезон выступлением в Самаре.
Активное развитие культурных связей между Абхазией и Россией отметил и российский посол в республике Михаил Шургалин. Он отметил, что большой вклад в это вносит сама министр культуры Ольга Любимова.