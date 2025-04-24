https://sputnik-abkhazia.ru/20250424/khana-gunba-moya-osnovnaya-professiya---pedagog-1054592846.html

Хана Гунба: моя основная профессия – педагог

Хана Гунба: моя основная профессия – педагог

Sputnik Абхазия

Структура Кабмина была утверждена президентом 18 апреля, тогда же и были назначены главы ведомств. 24.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-24T15:46+0300

2025-04-24T15:46+0300

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СУХУМ, 24 апр – Sputnik. С назначением на пост министра просвещения Хана Гунба не оставила работу в школе. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью Sputnik. Гунба добавила, что не планировала войти в состав нового Кабинета министров, а когда ей предложили должность, сразу поняла, какого масштаба вопрос предстоит решать. Она подчеркнула, что система образования требует новых подходов – их не нужно бояться, но подходить к новшествам нужно продуманно."Одним из главных направлений работы Министерства просвещения будет сохранение и развитие абхазского языка. Особый подход должен быть и к истории Абхазии, к традициям абхазского народа", – подытожила Гунба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/badra-gunba-podpisal-ukazy-o-formirovanii-personalnogo-sostava-kabmina-1054524509.html

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