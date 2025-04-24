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Хана Гунба: моя основная профессия – педагог
Хана Гунба: моя основная профессия – педагог
Sputnik Абхазия
Структура Кабмина была утверждена президентом 18 апреля, тогда же и были назначены главы ведомств. 24.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-24T15:46+0300
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СУХУМ, 24 апр – Sputnik. С назначением на пост министра просвещения Хана Гунба не оставила работу в школе. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью Sputnik. Гунба добавила, что не планировала войти в состав нового Кабинета министров, а когда ей предложили должность, сразу поняла, какого масштаба вопрос предстоит решать. Она подчеркнула, что система образования требует новых подходов – их не нужно бояться, но подходить к новшествам нужно продуманно."Одним из главных направлений работы Министерства просвещения будет сохранение и развитие абхазского языка. Особый подход должен быть и к истории Абхазии, к традициям абхазского народа", – подытожила Гунба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/badra-gunba-podpisal-ukazy-o-formirovanii-personalnogo-sostava-kabmina-1054524509.html
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Хана Гунба: моя основная профессия – педагог
15:46 24.04.2025 (обновлено: 15:49 24.04.2025)
Структура Кабмина была утверждена президентом 18 апреля, тогда же и были назначены главы ведомств.
СУХУМ, 24 апр – Sputnik. С назначением на пост министра просвещения Хана Гунба не оставила работу в школе. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью Sputnik.
"Моя основная профессия – педагог. У меня 17 лет непрерывного педагогического стажа, я и сейчас не оставила эту работу. Преподаю в гагрской первой школе, у меня шестой класс, два часа в неделю. Несмотря на то, что так сложились обстоятельства, посчитала нужным довести этих детей до конца учебного года", – поделилась она.
Гунба добавила, что не планировала войти в состав нового Кабинета министров, а когда ей предложили должность, сразу поняла, какого масштаба вопрос предстоит решать. Она подчеркнула, что система образования требует новых подходов – их не нужно бояться, но подходить к новшествам нужно продуманно.
"Одним из главных направлений работы Министерства просвещения будет сохранение и развитие абхазского языка. Особый подход должен быть и к истории Абхазии, к традициям абхазского народа", – подытожила Гунба.