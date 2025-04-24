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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 апреля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии формирует холодный атмосферный фронт циклона с юга. 24.04.2025, Sputnik Абхазия

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2025-04-24T22:15+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. В пятницу, 25 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью преимущественно без осадков, днем временами дождь, возможна гроза, туман.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9 до +14°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии