https://sputnik-abkhazia.ru/20250424/rezervatsiya-dlya-likhachey-ob-idee-avtodroma-v-abkhazii-1054575749.html

Резервация для лихачей: об идее автодрома в Абхазии

Резервация для лихачей: об идее автодрома в Абхазии

Sputnik Абхазия

Алексей Ломия, Sputnik 24.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-24T17:58+0300

2025-04-24T17:58+0300

2025-04-24T18:16+0300

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Алексей Ломия, SputnikНаверно, я не открою большой секрет, если скажу, что искусственный интеллект следит за нами повсеместно и повседневно, особенно через используемые гаджеты. Видимо, поэтому среди обычного набора новостных роликов мне предложили посмотреть сюжет об Абхазии с особым уклоном.ВыкрутасыВ моей семье часто обсуждается опасная обстановка на дорогах, мы говорим о лихачах, о несоблюдении правил дорожного движения. Вот и решил неживой разум подбросить мне отчет северокавказского блогера о поездке в Абхазию с запоминающимся названием, которое даже озвучивать неохота - не самая лучшая реклама моей страны. На тот момент, когда мне довелось увидеть этот ролик, он набрал больше 800 тысяч просмотров. Теперь представьте, что происходило. Дагестанский блогер из салона то одного, то другого автомобиля все снимает на камеру телефона, сопровождая съемку колоритными комментариями о красоте нашей природы, искренне восхищаясь количеством зеленых насаждений и чистотой воздуха. И хорошо было бы, если б он ограничился этим, но увы. Главная тема видео – сколько лошадок под капотом авто, какие придуманы навороты и самое плохое – как прорывается водитель через дорожные заторы. С рывками, с прокрутами, со всеми элементами агрессивной езды на грани фола или дорожно-транспортного происшествия. И ведь каждый в колонне автомобилей старается показать, что именно он самый рисковый водитель, самый умелый, с самым лучшим расчетом. И что именно его "лошадка" самая резвая и самая податливая. Потом вся эта группа лихачей заезжает на более менее просторную и свободную площадку и начинает по очереди стирать в пыль папины денежки. Так я называю пируэты по кругу или "восьмерками" на максимуме возможностей двигателя, с вывернутым рулем, со скрипом шин по асфальту. Этакие танцы на автомобиле.Все на автодромИ, может быть, под впечатлением этого просмотра, от которого я точно не в восторге, я наверно, соглашусь с инициативой начальника УГАИ МВД Абхазии дать добро на открытие автодрома. На коммерческой основе, вдалеке от городской суеты и трасс. Пусть вот такие ребята "спускают пар" именно там, не доставляя неудобств и не представляя опасности для других участников дорожного движения, для граждан, которые по ночам вынуждены слушать грохот глушителей проносящихся под окнами мощных автомобилей, скрип тормозов и стираемых в хлам шин. Чтобы спасти жизни молодых ребят, надо идти на любые меры. Ведь однозначно лучше будет собрать всех лихачей в одном месте, обеспечить трассу необходимыми разметками, барьерами, препятствиями, освещением, определить жесткие правила и условия поведения на автодроме, и пусть себе катаются. Будем надеяться, что в такой более или менее безопасной обстановке, среди таких же увлеченных агрессивной ездой сверстников они вдоволь насладятся резвостью собственных автомобилей, покажут друг другу свои способности и, может, даже определят чемпиона.Для всех нас главным приоритетом является безопасность дорожного движения как для граждан Абхазии, так и для гостей, которые часто предпочитают приезжать к нам на автомобилях. Это должно быть удобно и комфортно. Больше чем уверен, что не всем по душе будет такая затея с организацией автодрома. Уже слышу гневные возгласы и комментарии. Но опять же повторюсь. Пусть лучше вот так – пар в воздух, чем трагедии на дорогах.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250417/avidzba-rasskazal-o-planakh-po-sozdaniyu-avtodroma-v-abkhazii-1054504707.html

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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